Vorsicht in Berlin und Brandenburg: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor schweren Gewittern und heftigem Starkregen gewarnt. Ab den Mittagsstunden bestehe eine erhöhte Unwettergefahr, teilte der Wetterdienst mit.

Bei schweren Gewittern könnten binnen kürzester Zeit bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Punktuell könnten auch bis zu 60 Liter oder mehr herunterkommen. Auch Hagel und heftige Böen bis zu Sturmstärke 9 sind möglich.

Gewitter sollen in der Nacht wieder abklingen

Auch Brandenburg soll nach der Vorhersage von den Unwettern betroffen sein. Lediglich der Nordosten könnte verschont bleiben. Das Unwetter könnte mehrere Stunden anhalten.

Nach Angaben des Wetterdienstes sollen die Gewitter erst in der Nacht zu Donnerstag allmählich abklingen.

In mehreren Bundesländern hatten Unwetter am Dienstag und in der Nacht zu Mittwoch schwere Schäden angerichtet. Betroffen war Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen.

Mehr zum Thema Wärmerekord in Berlin Nach der Hitze kommt das Donnerwetter

In Wuppertal hat das Unwetter chaotische Zustände ausgelöst. So stürzte das Dach einer Tankstelle ein. Auch die Universität Wuppertal meldete schwere Schäden. In der Spitze fielen im Raum Wuppertal 100 Liter auf den Quadratmeter.