In Berlin und Brandenburg haben sich am Mittwoch mehrere Unwetterzellen gebildet. Besonders betroffen ist Cottbus, aber auch in Teilen Berlins gewittert es seit etwa 14 Uhr kräftig. Das Gewitter beschränkt sich allerdings zunächst auf die City, aus der es langsam westwärts abzieht. In den Außenbezirken blieb es bisher ganz überwiegend trocken.

Die Gewitterkette, die vom westlichen Mecklenburg übers Havelland bis in die Lausitz reicht, hatte sich um die Mittagszeit in der feuchtheißen Luft entwickelt und schnell verstärkt.

Probleme bei der S-Bahn

Die S-Bahn hatte wie schon am Vortag mit diversen Problemen zu kämpfen: "Nach mehreren Störungen an Triebfahrzeugen und diversen Störungen im Netzbereich kommt es auf allen Linien im gesamten S-Bahnnetz noch zu Verspätungen und Zugausfällen", hieß es zeitweise auf der Homepage des Unternehmens. Auf Nachfrage sagte eine Bahnsprecherin, es habe sich um kaputte Türen und gestörte Weichen gehandelt - also keine typischerweise wetterbedingten Probleme. Vor allem die aktuelle Baureihe 481 gilt mit ihrer Bordelektronik als relativ hitzeempfindlich. Am frühen Nachmittag kam dann Entwarnung:

"Der Verkehr rollt wieder, die Störungen sind alle behoben", teilte die Bahn mit. Nur auf dem Ring rollten die Züge noch unregelmäßig.

Aus der Community Sie wissen ja, wie es mit den Gewittern in Berlin ist: Mitte und der Süden/Norden/Osten saufen ab und in Spandau ist das schönste Wetter. Oder umgekehrt. …schreibt NutzerIn spandau-loewe

In der Cottbuser Rettungsleitstelle hieß es, dass Gewitter sei zwar heftig gewesen, habe aber keine größeren Schäden hinterlassen. "Wir haben zwei, drei Bäume, die wir beräumen müssen, und schauen nun, was im Landkreis Dahme-Spreewald noch passiert." In Cottbus seien sowohl die Regenmenge von 15 Liter pro Quadratmeter als auch die Windböen mit 50 Stundenkilometer nicht wirklich problematisch gewesen.

Mehr zu tun hatten die Retter auf dem südlichen Berliner Ring, wo sich in der Hitze auf mehreren Fahrspuren Betonplatten gehoben hatten, die sofort repariert werden müssten. Dadurch habe sich ein Stau gebildet, der von Königs Wusterhausen bis zum Dreieck Spreeau reichte. Mittendrin stehe ein Lastwagen mit 8000 Küken. "Den müssen wir herunterkühlen." Dafür kämen sowohl Lüfter als auch Wasser infrage. Über die Mittel der Wahl habe der Amtstierarzt zu entscheiden, der auf den Weg zu dem Lastwagen sei.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte bereits vorab sowohl vor Hitze als auch vor schweren Gewittern und heftigem Starkregen gewarnt. Ab den Mittagsstunden bestehe eine erhöhte Unwettergefahr, teilte der Wetterdienst mit.

Bei schweren Gewittern könnten binnen kürzester Zeit bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Punktuell könnten auch bis zu 60 Liter oder mehr herunterkommen. Auch Hagel und heftige Böen bis zu Sturmstärke 9 sind möglich.

Gewitter sollen in der Nacht wieder abklingen

Auch Brandenburg soll nach der Vorhersage von den Unwettern betroffen sein. Lediglich der Nordosten könnte verschont bleiben. Das Unwetter könnte mehrere Stunden anhalten.

Nach Angaben des Wetterdienstes sollen die Gewitter erst in der Nacht zu Donnerstag allmählich abklingen.

In mehreren Bundesländern hatten Unwetter am Dienstag und in der Nacht zu Mittwoch schwere Schäden angerichtet. Betroffen war Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen.

In Wuppertal hat das Unwetter chaotische Zustände ausgelöst. So stürzte das Dach einer Tankstelle ein. Auch die Universität Wuppertal meldete schwere Schäden. In der Spitze fielen im Raum Wuppertal 100 Liter auf den Quadratmeter.