Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Montag vor Glätte. In der Nacht zu Dienstag sowie am Dienstagmorgen muss in Berlin und Brandenburg mit glatten Straßen gerechnet werden. Straßenverkehrsteilnehmer sollten aufpassen.

In der Nacht liegen die Temperaturen bei 0 bis -2 Grad. Durch leichten Schneefall und überfrierende Nässe könne es dann glatt werden. (Tsp)