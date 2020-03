Straftaten der häuslichen Gewalt werden stark zunehmen, befürchtet Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne). Derweil will Berlin so wie andere Bundesländer schwer kranke Corona-Patienten aus Italien zur Behandlung aufnehmen.

In Berlin ist ein dritter Patient an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben, die Senatsverwaltung für Gesundheit bestätigte dies am Dienstagabend. Bei dem betroffenen Mann soll es sich um einen 42-jährigen Patienten gehandelt haben. Inwiefern der Mann zuvor erkrankt war, ist nicht bekannt (mehr im Blog weiter unten).

In Berlin sind derzeit 1425 Coronavirus-Fälle bestätigt (Stand Dienstag, 16.30 Uhr). Der Informationsbedarf in der Bevölkerung ist unverändert groß: Der Senat bittet deshalb, auch die Hotlines in den Bezirken anzurufen, um die zentrale Hotline zu entlasten.

Alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Situation in Berlin und Brandenburg erfahren Sie in diesem Blog weiter unten. Entwicklungen aus Deutschland und der Welt können Sie in diesem Newsblog verfolgen. Die Entwicklungen im Sport begleiten wir in einem weiteren Blog.

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

