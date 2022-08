Berlin wollte die Carsharing-Anbieter strenger regulieren, doch nun hat das Verwaltungsgerichts dieses Vorhaben gestoppt. Am Dienstag hat es einer Eil-Klage von Carsharing-Anbieter gegen das Berliner Straßengesetz stattgegeben und die Sondernutzungsverordnung vorerst außer Kraft gesetzt. Damit gelten die Berliner Vorgaben für die Carsharing-Anbieter ab September nicht. Das erfuhr der Tagesspiegel aus Justizkreisen.

Die Anbieter Weshare und Sharenow hatten einstweiligen Rechtsschutz gegen die neue, von SPD, Grüne und Linke durchgesetzte Regelung beantragt – und sie bekamen nun vor dem Verwaltungsgericht per Beschluss Recht.

Der Grund für die Entscheidung: Berlin hat nach Ansicht der Richter mit den neuen Vorgaben erneut – wie schon beim Mietendeckel – seine Kompetenzen überschritten. Denn das Problem sei bundesrechtlich bereits geregelt.

Auch der Berliner Anbieter Miles bereitet nach eigener Auskunft im Hauptsacheverfahren eine Klage vor, doch das Unternehmen wartete zunächst den Ausgang des Eilverfahrens der Volkswagen-Tochter Weshare und dem von BMW und Daimler zuletzt an den Opel-Mutterkonzern Stellantis verkauften Dienst Sharenow ab.

Berlin wollte das Parken auf Straßen regulieren

Sharing-Angeboten wie E-Scooter, Leihräder und Mietwagen in Berlin sollten mit der neuen Sondernutzungsverordnung erstmals strenge Regeln auferlegt werden. Doch Weshare und Sharenow klagten darauf, dass das extra dafür geänderte Straßengesetz nicht für sie gelte, sondern nur den Wildwuchs bei E-Scootern und Rädern in geregelte Bahnen lenken dürfe.

Nach Ansicht der Carsharing-Anbieter und der Berliner Richter ist alles, was straßenverkehrsrechtlich erlaubt ist, ein sogenannter Gemeingebrauch. Und der dürfe nicht zur erlaubnispflichtigen Sondernutzung erklärt werden. Auch das Bundesverwaltungsgericht hat dazu bereits höchstrichterlich entschieden. Demnach ist das Abstellen von Mietwagen auf Straßen ein zulässiges Parken.

Das Land Berlin aber wollte damit das Parken der Mietwagen auf den Straßen, also das von Mietstationen unabhängige sogenannte Freefloating-Carsharing, als gewerbliche Nutzung einstufen und regulieren. Dabei war die damalige rot-rot-grüne Koalition bereits gewarnt, dass sie damit zu weit geht.

Bei einer Anhörung im Parlament einen Monat vor der Abgeordnetenhauswahl hatten Experten bereits darauf hingewiesen, dass das Gesetz verfassungswidrig sein könnte, weil es den Bezirken und den Gerichten die Entscheidung überlassen würde, ob das stationsunabhängige Carsharing eine Sondernutzung ist.

Was die Sondernutzung für Mietwagen vorsah

Nach dem Gesetz sollen ab September für alle Sharing-Angebote wie E-Scooter, Leihräder und Mietwagen in Berlin erstmals strenge Regeln gelten. Die Vorgaben für die Mietwagen gelten nun vorerst nicht.

So sollten die Mietwagen-Anbieter ab September falsch abgestellte Fahrzeuge umparken. Zwischen 6 und 20 Uhr sollten ihnen dazu nur vier Stunden Zeit bleiben, sobald sie von dem Fall erfahren haben, heißt es in den Nebenbestimmungen zur Sondernutzung für die Autovermieter, die dem Tagesspiegel vorliegt. Falschparkende Fahrzeuge, die nachts gemeldet werden, sollten bis 10 Uhr am Folgetag umgesetzt werden.

Damit Bürger nicht ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeuge melden können, sollten die Carsharer, ähnlich wie E-Scooter-Anbieter, dazu verpflichtet werden, eine kostenlose Telefonhotline einzurichten, die deutlich sichtbar an den Autos angebracht sein sollte.

Der Senat wollte zudem einige Daten über die Angebote sammeln. Die Anbieter sollten dafür quartalsweise die tägliche Gesamtzahl ihrer Fahrzeuge und den Anteil außerhalb des S-Bahnrings geparkter Autos melden. Daneben verlangte der Senat anonymisierte Angaben über die Zahl, Dauer und zurückgelegte Entfernung der täglichen Mietvorgänge, sowie die Start- und Zielpunkte in der Stadt.

Bereits im vergangenen Jahr hatten die Unternehmen mit einer Klage für den Fall gedroht, dass ihre Angebote ähnlich wie E-Scooter als Sondernutzung des Straßenlandes eingeordnet würden. In einem Rechtsgutachten hatten sie damals dargelegt, dass das Abstellen von Carsharing-Fahrzeugen „nach geltendem Bundesrecht ein erlaubnisfreier Parkvorgang“ sei, den der Bund mit der Straßenverkehrsordnung abschließend geregelt habe. Das Land Berlin habe demnach kein Recht, darüber hinaus gehende Bestimmung zu erlassen.