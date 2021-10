Das Gespräch verlief „konstruktiv und in guter Atmosphäre“, wie Meyer dem Tagesspiegel sagte. Fünf Stunden haben Sozialdemokraten und Liberale miteinander in der SPD-Zentrale gesprochen. Zuvor gab es Gespräche zwischen der SPD und der CDU.



Und der Gesprächsmarathon wird weitergehen: Am Mittwoch um 7 Uhr werden sich SPD und FDP erneut in der SPD-Parteizentrale in der Müllerstraße treffen. Am Donnerstag um 8.30 Uhr ist ein Treffen zwischen Grünen und FDP verabredet. Ob das schon ein zarter Hinweis auf eine mögliche Ampelkoalition ist, wollte ein Teilnehmer nicht bestätigen. Er wies auf das enge Zeitfenster aller Politiker hin. Aber es deutet einiges darauf hin, dass die SPD zügig entscheiden möchte, mit wem sie in weiteren Runden weitersprechen möchte.