Ein Direktmandat hatte er bislang noch nie erhalten, jedoch sei klar, dass 30 Stimmen fehlten, "das kann man nochmal nachzählen", sagte Lederer am Dienstagmorgen im rbb-Radiosender radioeins. Bei 30 Stimmen Rückstand in einem Wahlkreis werde "normalerweise immer nachgezählt", sagte Lederer - und bezog in diesem Zusammenhang auch auf die teils gravierenden Probleme, die es am Sonntag in manchen Wallokalen gab. Zum Teil fehlten Wahlzettel, es gab vielerorts lange Wartschlangen, manche Berliner konnten erst nach 18 Uhr ihre Stimme abgeben.

Er wüsste gerne, ob es auch in den Wahllokalen seines Wahlbezirks in Pankow so wie andernorts Probleme gegeben habe, sagte Lederer. "Ich erwarte heute im Senat von Innensenator Geisel einen genauen Bericht darüber, in welchen Wahllokalen was wie schiefgelaufen ist, ich denke, das hat uns alle geschockt", sagt Lederer bei radioeins.

Leder war in diesem Jahr, wie schon 2016, Spitzenkandidat seiner Partei bei der Abgeordnetenhauswahl. Er zog bereits 2003 ins Abgeordnetenhaus ein, dem er bis 2017 angehörte. Seit 2017 ist er Kultursenator.