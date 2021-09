Raven, cornern oder köllschen: Veranstaltungen am Wahlabend

KÖLSCH UND KANZLERFILET



Für Rheinländer:innen, Karnevalsfans, Kölschophile und alle, die sich zur Wahl gerne in der Nähe des Sitzes der Bundesregierung aufhalten wollen, gibt es am Sonntag ein Wahl-Public-Viewing in der Ständigen Vertretung an der Friedrichstraße. Die Kombi „Kölsch und Kanzlerfilet“ kostet – wie könnte es anders sein – 11,11 Euro. Das „Kanzlerfilet“ ist natürlich kein kannibalistisches Experiment, sondern der Name des Lieblingsessens von Alt-Kanzler Gerhard Schröder: eine simple Currywurst. Sonntag ab 17 Uhr, Schiffbauerdamm 8, 10117 Berlin

RAVE UND PANEL

Die jüdische Studentenorganisation Hillel organisiert im Cassiopeia in Friedrichshain das „TischreiFest“ (Tischrei ist der erste Monat im Jahr nach dem bürgerlichen jüdischen Kalender) mit „Sukkah-Rave“ und einer Panel-Diskussion zum Thema Demokratie und Koalitionsbildung. Eine Anmeldung ist erforderlich unter www.basehillel.de/festival-of-resilience. Sonntag, Diskussion ab 16 Uhr, Party ab 17.30 Uhr, Revaler Str. 99, 10245 Berlin

CORNERN UND COMEDY

Am Corner Späti in der Neuköllner Donaustraße gibt es am Sonntag englisches Wahl-watching mit Live-Kommentierung von den beiden Hosts von „Spaßbremse“, einem englischsprachigen Podcast zu deutscher Politik. Das Versprechen: „Join us as we break down the German election results live and find out which cursed group of parties will soon guide our beautiful Sozialemarktwirtschaft.“ Sonntag, ab 17.30 Uhr, Donaustraße 115, 12043 Berlin