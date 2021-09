Am Montag: Sondernewsletter für alle Bezirke Wie oft haben Sie schon den Regierenden Bürgermeister angesprochen, wenn Sie sich über die marode Schule Ihrer Kinder geärgert haben? Oder die Kanzlerin, wenn es um die Klimapolitik geht? Klar, je höher die politische Ebene, desto schwieriger ist es für einzelne Bürgerinnen und Bürger, die führenden Kräfte zu erreichen.

Viel näher dran ist man in den Bezirken - dort werden am Sonntag die Bezirksverordnetenversammlungen gewählt, was zugleich entscheidend ist für die Frage, wer künftig Bezirksbürgermeisterin oder Bezirksbürgermeister wird. Schulen und Kitas, Straßen und Grünflächen, Jugend und Soziales: Die lokalen Verwaltungen erledigen viele Aufgaben, die unmittelbar unser Leben betreffen.

Und das politische System in Deutschland sieht sogar einen direkten Draht zu den Entscheiderinnen und Entscheidern in Bund und Land vor: In den Bezirken geht's am Sonntag auch um die Direktmandate für Bundestag und Abgeordnetenhaus.

Ausgezählt wird wegen der vielen Wahlen bis tief in die Nacht. Den kompletten Überblick über die Ergebnisse und Entscheidungen in Ihrem Bezirk bekommen Sie am besten mit unseren Sonderbezirksnewslettern am Montag. Lesen Sie hier mehr - auch wie Sie darankommen.