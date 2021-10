Man habe viel gelacht, hieß es auf beiden Seiten. „Aber nicht ausgelacht“, betonte Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch. Und man habe eine gute Gastgeberin sein wollen. Zu Essen gab es Hummus, Falafel, Croissants, Kuchen und Gebäck. FDP-Landesvize Sebastian Czaja betonte, es habe vorzüglich geschmeckt.

Die FDP-Delegation verließ nach einem fast viereinhalbstündigen Gespräch die Grünen-Parteizentrale in der Kommandantenstraße, die Verabschiedung von den Grünen fand bereits in den Räumen der Partei statt. „Wir haben ein sehr gutes Gespräch geführt, sind die Themen durchgegangen“, sagte FDP-Landeschef Christoph Meyer. „Sicherlich ist an der einen oder anderen Stelle noch ein Weg zu gehen zwischen der FDP und den Grünen. Aber es war insgesamt eine sehr konstruktive Atmosphäre.“ Man habe Vertraulichkeit vereinbart und werde über die Inhalte der Gespräche nicht berichten, sagte Meyer. „Wir hatten einen sehr guten Vormittag.“ Die FDP will über die Sondierungsgespräche, die sie in dieser Woche mit SPD, CDU und den Grünen geführt hatte, am Abend beraten.

Die FDP hatte am Mittwoch betont, dass sie sich eine Deutschland-Koalition mit SPD, CDU und den FDP wünsche. Am Donnerstag hörte sich das schon ein bisschen zugewandter Richtung Ampel an. „Wir haben festgestellt, wie auch schon vor der Wahl, dass natürlich die Parteiprogramme von SPD, CDU und FDP am meisten gemeinsame Inhalte haben. Und das habe ich gestern noch einmal wiederholt“, sagte Meyer, ohne das Wort „Deutschland-Koalition“ zu wiederholen. Auf die Frage, ob die FDP in eine Ampel-Sondierung reingehen würde, sagte Meyer: „Es ist alles möglich außer eine Zusammenarbeit mit der AfD und den Linken.“

Meyer, der am Mittwoch gegenüber dem Tagesspiegel die Berliner Grünen noch als „eher links und ideologiegetrieben" bezeichnete, war am Donnerstag mit seiner Bewertung deutlich zurückhaltender. „Ich glaube, dass beide Parteien, die heute am Tisch waren, genauso pragmatisch wie ideologisch sind."

Die Sondierungen auf Bundesebene sind auch für die Berliner FDP „interessant, wenn man an Themen wie Bildung, Digitalisierung denkt“, sagte Meyer. Man sei „im Austausch mit der Bundesebene“.

Jarasch sagte nach dem Treffen, es sei ein „offenes, interessantes Gespräch mit der FDP gewesen, auch fachlich gut. Aber es wären natürlich schon weite Wege, die wir noch zu gehen hätten“. Alles weitere wolle man intern bewerten. Die Grünen und die SPD wollen am Freitag erklären, mit wem sie in die Dreiersondierung gehen möchten – mit den Linken oder der FDP.