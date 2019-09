Bei einem Verkehrsunfall in Weißensee wurden am Dienstagvormittag drei Männer verletzt. Laut Polizei sei nach bisherigen Ermittlungen ein Rettungswagen der Berliner Feuerwehr gegen 11.15 Uhr in den Kreuzugsbereich Berliner Allee/Indira-Gandhi-Straße gefahren. Dabei seien Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet gewesen. Der Rettungswagen wollte nach links in die Indira-Gandhi-Straße einbiegen.

Dabei stieß das Rettungsfahrzeug mit dem VW eines 38-Jährigen zusammen, der auf der Berliner Allee stadtauswärts fuhr. Durch den Zusammenstoß seien Fahrer und Beifahrer des Rettungswagens leicht verletzt worden. Sie wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Der 38-jährige Passat-Fahrer habe schwere Verletzungen erlitten und sei zur stationären Behandlung in einer Klinik untergebracht worden.