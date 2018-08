Im Weißen See ist am frühen Mittwochabend ein Mann ertrunken. Die Berliner Feuerwehr bestätigte, dass von Tauchern kurz nach 19 Uhr eine leblose männliche Person geborgen worden sei. Badegäste hatten beobachtet, wie der Mann untergegangen war, eigene Rettungsversuche blieben erfolglos wie auch der spätere Versuch einer Reanimation.

In diesem Jahr gab es schon mehrere tödliche Badeunfälle in Berlin. So war im Juni ein zwölfjähriges Mädchen im Malchower See verunglückt. Einen Monat später verstarb ein 18-Jähriger im Strandbad Jungfernheide. Er war von einer Badeinsel gesprungen und nicht wieder aufgetaucht.