Bei einem Unfall mit einem Lastwagen ist in Berlin-Weißensee ein Radfahrer oder eine Radfahrerin getötet worden. Nach Angaben von Beobachtern soll sich der Unfall am Montagmorgen durch das Abbiegen des Lkw ereignet haben.

Die Polizei bestätigte den tödlichen Unfall an der Kreuzung Berliner Allee und Feldtmannstraße, das Abbiegen aber zunächst noch nicht und nannte auch Geschlecht und Alter des verunglückten Menschen nicht.

Es handelte sich um den sechsten Verkehrstoten in diesem Jahr. Zwei der sechs Opfer waren Radfahrende. Erst am vergangenen Donnerstag war eine 56-jährige Frau in Neukölln zu Tode gekommen, als ein Lkw-Fahrer sie beim Rechtsabbiegen mit seinem schweren Laster überfuhr.

Das Opfer war auf einem Gehweg unterwegs, der früher ein Radweg war und heute noch teilweise als solcher zu erkennen ist. An dem Fall zeigen sich exemplarisch eine Reihe von Mängeln in der Berliner Verkehrspolitik (lesen Sie mehr bei Tagesspiegel Plus).

Am Mittwoch hatte ebenfalls in Neukölln ein junger Autofahrer ohne Führerschein eine 35-jährige Radfahrerin angefahren und schwer verletzt. (Tsp, dpa)