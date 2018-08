Der 63-jährige Mann, der am 26. Juli leblos auf einer Parkbank am Fürstenplatz in Westend aufgefunden worden war und beim Transport ins Krankenhaus starb, wies starke Verbrühungen auf und war zu Lebzeiten zuletzt in schlechter körperlicher Verfassung gewesen. Dies habe die Obduktion ergeben, teilte die Polizei am Mittwoch auf Nachfrage mit. Ermittelt werde in alle Richtungen, auch ein Unglücksfall als Ursache der Verbrühungen sein denkbar. (Tsp)