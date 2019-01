Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Polizeitransporter sind in Berlin sieben Menschen verletzt worden. Der 24-jährige Pkw-Fahrer und eine 25-jährige Polizistin mussten in einem Krankenhaus behandelt werden, wie die Berliner Polizei am Sonntag mitteilte.

Die beiden Fahrzeuge stießen in der Nacht zum Sonntag auf einer Kreuzung in Wilmersdorf zusammen, als der Fahrer eines Carsharing-Wagens nach links abbiegen wollte. Der Unfall geschah um 1.45 Uhr am Hohenzollerndamm Ecke Konstanzer Straße. Möglicherweise stand der 24-Jährige unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Ihm wurde Blut abgenommen, auch sein Führerschein wurde beschlagnahmt. (AFP)

Mehr Polizeimeldungen vom Sonntagmorgen

