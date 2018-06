Aufregung in Wittenau: Seit Freitagmorgen sind mehrere Einsatzkräften an der Schule am Park am Eichborndamm im Einsatz. Dort war um 7.30 Uhr ein Drohanruf eingegangen, teilte die Polizei dem Tagesspiegel mit. Einzelheiten sind derzeit nicht bekannt. Es befänden sich allerdings keine Schüler und Lehrer im Gebäude, hieß es. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen. Aktuell sind Sprengstoffspürhunde in der Schule im Einsatz. Es wurde ein Sperrkreis von 300m eingerichtet.

Im Umfeld der Schule kommt es zu Sperrungen und Behinderungen im Straßenverkehr und dem öffentlichen Nahverkehr. So werden derzeit die Buslinien X33, 124 und 221 umgeleitet. X33 und 221 halten an Haltestelle des 220 am Rathaus Reinickendorf. Die Linie 124 hält nicht an den Haltestellen zwischen U Wittenau und Hermsdorfer Str./Alt-Wittenau. (Tsp)