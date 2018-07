Bei einer Explosion in einem Geschäftsgebäude in Berlin sind am Donnerstagmorgen drei Menschen schwer verletzt worden. Einer der Verletzten wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr mitteilte. Die Polizei ging ersten Erkenntnissen zufolge nicht von einer Straftat aus. Eine Sprecherin erklärte, das Unglück sei „höchstwahrscheinlich“ auf den falschen Gebrauch einer Gasflasche zurückzuführen.

An dem dreistöckigen Haus im Stadtteil Zehlendorf seien durch die Wucht der Detonation die Scheiben zerborsten, schilderte der Feuerwehr-Sprecher. Die Verletzten wurden demnach vor dem Gebäude gefunden. Die Identität der Opfer war noch unklar. In dem Gebäude selbst wurden nach ersten Angaben der Feuerwehr keine weiteren Menschen gefunden. Unter anderem befinde sich in dem Gebäude eine Bar, hieß es. (dpa)