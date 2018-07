Bei einer Explosion in der Bar Casablanca in Berlin-Zehlendorf sind am Donnerstagmorgen drei Menschen schwer verletzt worden. Es handelt sich um Gäste der Bar. Einer der Verletzten musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Eine Sprecherin der Polizei erklärte, das Unglück sei „höchstwahrscheinlich“ auf den falschen Gebrauch einer Propangasflasche zurückzuführen.

Gegen 5:50 Uhr wurde die Feuerwehr laut einem Pressesprecher an die Kreuzung zwischen Potsdamer Straße und Teltower Damm gerufen. Die Bar Casablanca befindet sich im Erdgeschoss eines dreistöckigen Gebäudes.

Ein Mitarbeiter der Bar, der ungenannt bleiben möchte, schildert das Ereignis. Er arbeitete als Einziger am frühen Morgen in der rund im die Uhr geöffneten Bar: „Die Grillgasflasche war leer und musste gewechselt werden. Sie war zu und ich habe, wie immer, den Schlauch abgemacht.“ Der Mitarbeiter hörte Gas austreten und drehte die Flasche mit einer Zange wieder zu. „Ich sagte zu den sechs Gästen, die noch in der Bar waren, dass sie raus gehen sollen. Als ich aus der Tür ging hörte ich nur noch einen lauten Knall“.

Eventuell befand sich während der Detonation noch einer der Gäste in der Bar. So berichten es der Mitarbeiter und die Berliner Polizei. Nach Angaben der Feuerwehr wurden alle drei Verletzten draußen vor dem Gebäude gefunden. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Handlung.

An dem dreistöckigen Haus im Stadtteil Zehlendorf seien durch die Wucht der Detonation die Scheiben zerborsten, sagte der Feuerwehr-Sprecher. Die Identität der Opfer war am Donnerstagvormittag noch unklar. In dem Gebäude selbst wurden nach ersten Angaben der Feuerwehr keine weiteren Menschen gefunden.

Anneliese Klempp wohnt in der Nähe der Bar. „Ich wurde vom Knall aufgeweckt. Zuerst dachte ich, es sei ein Verkehrsunfall gewesen. Von meinem Balkon aus konnte ich viele Feuerwehrautos sehen. Später kam auch noch ein Hubschrauber.“

Der Bereich rund um das Gebäude wurde am Donnerstag von der Polizei abgesperrt. Die oberen Stockwerke des Hauses und eine angrenzende Bankfiliale sind durch die Detonation kaum beschädigt worden.