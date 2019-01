Ein Fußgänger ist am Samstagabend in Zehlendorf bei einem Verkehrsunfall ums Leben bekommen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte der Mann, über dessen Alter es noch keine Angaben gab, gegen 18.10 Uhr in der Nähe der Bushaltestelle Beeskowdamm die Straße überquert. Dabei soll er gestolpert und von einem Auto erfasst worden sein. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Tsp