Der evangelische Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf will zum Schuljahr 2019/20 eine neue Grundschule eröffnen. Dies teilte die Evangelische Schulstiftung am Freitag mit.

Genutzt werden soll dafür ein Grundstück an der in Zehlendorf, auf dem zurzeit noch ein marodes Kirchengebäude steht. Bis es abgerissen und durch das neue Schulgebäude ersetzt ist, sollen die ersten Jahrgänge vorübergehend in einem anderen Gebäude unterrichtet werden. Dafür gebe es zurzeit mehrere Optionen, hieß es. Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski (CDU) habe ihre Unterstützung bei der Suche nach einer Übergangslösung zugesagt.

Weltoffen und digital

Die zweizügige Schule soll rund 300 Kindern offenstehen, „unabhängig von ihrer sozialen, kulturellen oder religiösen Herkunft“, betonte die Schulstiftung. Die verlässliche Halbtagsgrundschule werde für die erste bis sechste Klasse ein theaterpädagogisches Konzept anbieten. Darüber hinaus sollen Schüler den „verantwortungsbewussten Umgang mit den digitalen Medien und der Natur lernen“.

Die Entscheidung für eine Schule sei gefallen, weil viele junge Familien zuzögen und die öffentlichen Schulen überfüllt seien. Träger der Grundschule wird die Evangelische Schulstiftung sein. Sie betreibt in Berlin 15 Schulen, darunter elf mit Grundschulzweig.

Eine Informationsveranstaltung gibt es am 29. November, 18 Uhr, Ev. Kirchengemeinde zur Heimat, Heimat 27.