Die CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus kritisiert eine von der Linksfraktion angekündigte Veranstaltung zur Gründung der KPD vor 100 Jahren. Unter dem Motto „100 Jahre KPD“ wollen Politiker der Linken am Montagabend im Abgeordnetenhaus einen „Rückblick auf die widerspruchsvolle und wechselvolle Geschichte dieser Partei“ werfen, wie es in der Ankündigung heißt. Als Redner wird unter anderem Linken-Chef Bernd Riexinger angeführt. Die KPD wurde am 1. Januar 1919 im Festsaal des damaligen Preußischen Landtags, dem heutigen Abgeordnetenhaus, gegründet.

CDU-Fraktionschef Burkhard Dregger warnte am Montag vor einer „Gedenkveranstaltung“, in der die Linkspartei ihre eigenen Wurzeln „verniedlichen“ wolle. „Ich habe große Zweifel an einer klaren Abgrenzung der Linkspartei von der linksextremistischen Geschichte der KPD und an einer selbstkritischen Auseinandersetzung“, sagte Dregger. Diesen unkritischen Umgang mit dem Kommunismus dürften die demokratischen Parteien nicht hinnehmen. „Wir müssen dieser Verniedlichung entgegen wirken“, forderte Dregger.

Argumentationshilfe kommt von Knabe

Argumentationshilfe holte sich Dregger bei den SED-Aufarbeitungsexperten Hubertus Knabe und Christian Sachse. Für den entlassenen früheren Direktor der Stasiopfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen war es der öffentliche Auftritt seit seinem missglückten Comeback-Versuch Ende November. Der CDU-Fraktionschef lobte die großen Verdienste Knabes in der Gedenkstätte und sagte, er hätte sich gewünscht, dass die Linken-Fraktion Knabe und Sachse als kritische Historiker zu ihrer Veranstaltung eingeladen hätte.

Knabe bezeichnete die KPD als einen der „Totengräber der Weimarer Republik“, deren Ziel die Diktatur des Proletariats war. Die Partei habe einen gewaltsamen Umsturzversuch befürwortet, die SPD als Verräter abgestempelt und den Kampf um den Sozialismus als „gewalttätigsten Bürgerkrieg der Welt“ angekündigt. „Bis heute beruft sich die Linkspartei auf die Traditionen der KPD und hat dafür eine ganz eigene verschleiernde Sprache entwickelt“, sagte Knabe.

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Fraktionschef Dregger appellierte an die anderen Parteien, sich nicht „Sand in die Augen streuen zu lassen“. Die Linke müsse sich dieser Vergangenheit kritisch stellen. Extremismus ob von rechts oder links habe keinen Platz in der Gesellschaft. „Wir dürfen nicht nur den einen Rand sehen und den anderen ignorieren“, sagte Dregger. (epd)

Mehr zum Thema Stasiopfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen Rechtsstreit beendet: Knabe geht endgültig

Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter aus allen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de