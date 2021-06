Die Berliner AfD hat auf ihrem Parteitag am Samstag Beatrix von Storch zu ihrer Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl gewählt. Von Storch setzte sich äußerst knapp mit 110 von 219 Stimmen gegen den Reinickendorfer Ordnungsstadtrat Sebastian Maack durch. Maack erhielt 71 Stimmen.

Damit lag von Storch nur eine Stimme über dem notwendigen Quorum von 110 Stimmen. In ihrer Rede sagte sie etwa: "So lange wir noch auf zwei Beinen stehen, noch Luft zum atmen haben, so lange unser Herz noch schlägt, kämpfen wir für Deutschland." Als Hauptgegner machte sie die Grünen aus und warb für eine Überwindung der Flügelkämpfe in der AfD.

Auf Platz zwei wurde mit 194 von 219 Stimmen der Innenpolitiker und bisherige Bundestagesabgeordnete Gottfried Curio gewählt. Er sprach unter anderem davon, einen "Great Reset" zu verhindern. Eine unter Verschwörungsideologen verbreitet Theorie, die besagt, dass eine "globale Finanzelite" eine neue Weltwirtschaftsordnung durch die Corona-Pandemie plane.

Auf Platz drei wurde der Bundestagabgeordnete Götz Frömming mit 161 von 215 Stimmen gewählt. Ein spontaner Gegenkandidat, der sich selbst zur Wahl vorgeschlagen hatte, kam auf 16 Stimmen.

Der Berliner AfD-Landesverband bestimmt an diesem Wochenende seine Kandidaten für die Bundestagswahl am 26. September. Die zweitägige Veranstaltung in Berlin-Biesdorf (Marzahn-Hellersdorf) hat am Samstagvormittag in einem großen Zelt um 10 Uhr begonnen.

AfD will nur acht Plätze auf die Bundestagsliste wählen

Dazu wurden knapp 250 Delegierte erwartet. Nach Angaben der AfD-Landesvorsitzenden Kristin Brinker sollen maximal acht Plätze gewählt werden.

AfD-Fraktionschef Georg Pazderski hat angekündigt, sich um ein Bundestagsmandat bewerben zu wollen. Der 69-jährige Ex-Offizier, der als parteiinterner Gegner der neuen Landesvorsitzenden gilt, war am Wochenende zuvor nicht mehr angetreten, als die Berliner AfD die Kandidaten für das Abgeordnetenhaus gewählt hat.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Außer Pazderski und von Storch wollen nach Tagesspiegel-Informationen auch alle anderen bisherigen Bundestagsabgeordneten erneut antreten. So kämpfen Gottfried Curio, Götz Frömming und Birgit Malsack-Winkemann wieder um einen sicheren Listenplatz.

Landeschefin Brinker geht davon aus, dass die Wahlen der Kandidaten am Samstag abgeschlossen werden. Am Sonntag sollen dann die Delegierten für die kommenden Bundesparteitage gewählt werden. Der Zeitplan auf dem Parteitag ist deshalb äußerst eng getaktet.

Die Wahlversammlung findet in einem großen Zelt statt. Linke Gruppen haben Protestveranstaltungen dagegen angekündigt. Vor dem Gelände wurden am Samstagvormittag Parolen gebrüllt, laute Musik gespielt. Rund 100 Menschen waren gekommen.

2017 hatte die Berliner AfD bei der Bundestagswahl 12,0 Prozent erreicht und war mit vier Abgeordneten in das Parlament eingezogen, von denen keiner ein Direktmandat gewonnen hatte. Pazderski war als Direktkandidat im Wahlkreis Berlin-Pankow angetreten und hatte 12,1 Prozent der Erststimmen erreicht. Der Wahlkreis ging an einen Abgeordneten der Linken. (mit dpa)