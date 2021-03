So viel Stau war lange nicht. Neun Stunden war die A115 am Sonnabend ab Hüttenweg stadteinwärts gesperrt. Am frühen Morgen war ein Motorradfahrer schwer auf der Avus verunglückt. Den Unfallhergang teilte die Polizei erst am Nachmittag mit: Der Fahrer eines Lieferwagens hatte die Yamaha gegen 4.45 Uhr von hinten gerammt. Der 47-Jährige stürzte und verletzte sich an an Beinen und Schulter. Er kam mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Unfall geschah kurz hinter der Ausfahrt Hüttenweg. Zunächst hatte die Polizei berichtet, dass völlig unklar sei, wie es zu dem Unfall gekommen sei, dieser sei zwischen vier und fünf Uhr geschehen. Offenbar hatte der 56 Jahre alte Fahrer des Lieferwagens doch an der Unfallstelle gehalten. Der Fahrer des Lieferwagens war nüchtern und hat einen Führerschein. Beide kamen aus Zehlendorf. Wieso der Lieferwagen das Motorrad rammte, soll ein externer Gutachter gemeinsam mit Experten der Polizei klären. Gegen 13.30 Uhr war die Vermessung beendet, anschließend band die Feuerwehr ausgelaufenes Öl und Benzin.

Die Autobahn wurde 14.20 Uhr wieder freigegeben. Etwa neun Stunden war die A115 ab Hüttenweg stadteinwärts gesperrt. Die Lagekarte des Verkehrswarndienstes zeigte Stau in dieser Zeit ab Spanischer Allee Richtung Stadt an.

An der Ausfahrt Hüttenweg wurde der Verkehr auf Stadtstraßen geleitet.

Die Dauer der Unfallaufnahme war ungewöhnlich lange. In der Regel dauert die digitale Vermessung eines Unfallortes vier bis fünf Stunden. Diese Technik ist seit zehn Jahren Standard, wenn ein Mensch getötet oder lebensgefährlich verletzt wird. Dazu werden zum Beispiel Laserkameras eingesetzt, die dreidimensionale Bilder erstellen, aber auch Kameradrohnen.