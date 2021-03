Nach Angaben der Polizei geschah am Sonnabendmorgen gegen 5 Uhr ein schwerer Unfall auf der Avus. Der verunglückte Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn wurde gegen 14 Uhr erst wieder freigegeben. Etwa neun Stunden war die A115 ab Hüttenweg gesperrt. Die Lagekarte des Verkehrswarndienstes zeigte Stau in dieser Zeit ab Spanischer Allee Richtung Stadt.

An der Ausfahrt Hüttenweg wurde der Verkehr auf Stadtstraßen geleitet. Nach ersten Angaben soll das Motorrad zwischen vier und fünf Uhr kurz hinter der Ausfahrt Hüttenweg verunglückt sein. Ein folgendes Fahrzeug erfasste den auf der Fahrbahn liegenden Fahrer. Wieso er gestürzt war und ob daran andere Fahrzeuge beteiligt waren, ist unklar. Dies soll ein externer Gutachter klären gemeinsam mit Experten der Polizei. Gegen 13.30 Uhr war dies beendet, anschließend musste die Feuerwehr ausgelaufenes Öl und Benzin binden.

Screenshot der VIZ Foto Tsp

Die Dauer der Unfallaufnahme war ungewöhnlich lange. In der Regel dauert die digitale Vermessung eines Unfallortes vier bis fünf Stunden. Diese Technik ist seit zehn Jahren Standard, wenn ein Mensch getötet oder lebensgefährlich verletzt wird. Dazu werden zum Beispiel Laserkameras eingesetzt, die dreidimensionale Bilder erstellen, aber auch Kameradrohnen.