Berliner Bankfiliale durch Explosion beschädigt : Unbekannte sprengen Geldautomaten in der Clayallee

Ein Anwohner hört in der Nacht in Zehlendorf einen lauten Knall. Ein Geldautomat ist zerstört, zwei Männer flüchten vom Tatort. Erst kürzlich gab es einen ähnlichen Fall in Mitte.