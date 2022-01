Pfandflaschen in einem abgestellten Wagen haben zwei Autodiebe in Berlin angelockt. Es handelte sich um zwei Junkies, die das Geld fürs Leergut offenbar mehr als den Wagen brauchten - denn der war ein 30 Jahre alter Honda.

Die beiden Männer entdeckten das Fahrzeug mit diversen Pfandflaschen, wie die Polizei berichtete, in der Nacht zu Sonntag in der Tangermünder Straße im Stadtteil Hellersdorf. Zuvor hatten der 41-Jährige und sein 31 Jahre alter Begleiter nach eigenen Angaben Heroin konsumiert.

Mit dem 30 Jahre alten Wagen wollten sie demnach zu einer Stelle fahren, an der sie das Pfand einlösen wollten. Dort sollte das Fahrzeug dann stehen bleiben. So erzählten sie es jedenfalls den Polizisten, die sie mitten in der Nacht in Kaulsdorf stoppten.

Normalerweise kennt man Hundertschaften von Einsätzen bei Demonstrationen oder Razzien. Im polizeilichen Alltag helfen sie jedoch auch im Streifendienst. So kam es, dass Zivilpolizisten aus einer Hundertschaft um 3 Uhr im Finkenwalder Weg den alten Honda entdeckten, mit dem der Fahrer anscheinend recht unsicher unterwegs war.

Auf der Flucht zweimal parkende Autos gerammt

Als sie ihn anhalten wollten, gab der Fahrer jedoch Gas. Mit "stark überhöhter Geschwindigkeit" raste er, wie die Polizei berichtete, davon und rammte auf seiner Flucht zweimal parkende Fahrzeuge. Schließlich wollten Fahrer und Beifahrer zu Fuß fliehen, konnten aber von den Polizeikräften festgenommen werden.

[Mehr Geschichten aus Marzahn-Hellersdorf lesen Sie jeden Dienstag in unserem Bezirksnewsletter - kostenlos und kompakt.]

Bei den Männern wurden neben Werkzeug noch mutmaßliche Betäubungsmittel und verbotene Böller gefunden. Wo sie das Pfand mitten in der Nacht loswerden wollten, blieb ihr Geheimnis. Die Polizisten nahmen sie vorübergehend fest, damit die beiden Blut- und DNA-Proben abgeben konnten.

Mehr zum Thema Schlechte Arbeitsbedingungen und Überlastung Immer mehr Polizisten wollen aus Berlin weg

Sie sehen sich nun mit Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls, eines illegalen Kraftfahrzeugrennens, Verstößen gegen das Sprengstoff- und das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen zweifacher Unfallflucht konfrontiert. Der Halter des gestohlenen Honda holte sein Fahrzeug bei der Polizei wieder ab - einschließlich des Leerguts. (mit dpa)