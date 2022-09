Medienberichten zufolge gilt das nächtliche Alkoholverbot im James-Simon Park und im Monbijou-Park nicht mehr - das Berliner Verwaltungsgericht hob es elf Tage vor dem geplanten Ende auf. Dies geht aus einem Beschluss des Gerichts vom 1. September hervor, wie "BZ" und "RBB" berichteten.

Der Bezirk Mitte wollte mit dem nächtlichen Alkoholverbot in den beiden Parks Partyexzesse verhindern. Der "Arbeitskreis kritischer Jurist:innen an der Humboldt Universität" (akj) hatte gegen die Verfügung vor Gericht Widerspruch eingelegt. Die Begründung des Bezirks sei nicht schlüssig, argumentierte der akj. Der Bezirk wollte im Juli mit dem Verbot die Vermüllung des Parks an der Berliner Museumsinsel, Lärmbelästigungen und wildes Urinieren unterbinden.

Der akj begründete den Widerspruch damit, dass dies jedoch ohnehin Ordnungswidrigkeiten sind, die im grünanlagenrechtlichen Regelwerk verboten sind. Weiter hieß es vonseiten des akj, dass die Beweise für die Behauptung des Bezirks fehlen würden, dass die Hauptursache für diese Ordnungswidrigkeiten der Alkoholkonsum sei. Das Gericht gab den Argumenten des akj Recht und hob das nächtliche Alkoholverbot elf Tage vor dem geplanten Ende auf.

Während der akj sich über den Erfolg des Widerspruchs freute, sprach Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) im RBB von "sehr positiven Erfahrungen mit dem nächtlichen Alkoholverbot". Das Verbot habe die Arbeit der Polizei und des Ordnungsamts vereinfacht, sagte von Dassel.