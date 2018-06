Berliner CDU-Fraktion : Czaja will CDU-Fraktionschef werden - und stellt sich hinter Grütters

Am Montag wollen die Landesvorsitzende Grütters und die Kandidaten Czaja und Dregger klären, wer neuer CDU-Fraktionschef wird. Derweil wendet sich Czaja in einem Brief an die Abgeordneten.