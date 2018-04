In der Berliner CDU gab es eine Rochade. Nach einer Telefonkonferenz der Landesgruppe im Bundestag am Montagmorgen ist nun Jan-Marco Luczak aus Tempelhof-Schöneberg Landesgruppenchef der Berliner CDU-Abgeordneten im Bundestag. Er löst damit die Berliner CDU-Landesvorsitzende und Kulturstaatsministerin Monika Grütters ab. Stellvertreter bleibt Klaus-Dieter Gröhler aus Charlottenburg-Wilmersdorf. Er ist auch Berichterstatter im Haushaltsausschuss. Der Sprecher des Berliner Landesverbandes wollte die neue Postenverteilung offiziell noch nicht bestätigen.

Am Dienstag finden die Nachwahlen in der CDU-Bundestagsfraktion statt. Dann soll der Bundestagsabgeordnete Kai Wegner aus Spandau für die CDU Sprecher im Ausschuss Bauen und Stadtentwicklung werden. Wegner war vor Grütters Landesgruppenchef. Thomas Heilmann, Kreischef in Steglitz-Zehlendorf, soll zum Beisitzer im Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gewählt werden.

Die Landesgruppe stehe "geschlossen hinter ihrer Landesvorsitzenden"

Die Landesgruppe betont die Einigkeit, mit der sie den Machtwechsel begeht. "Monika Grütters hatte von Anfang an deutlich gemacht, dass sie das Amt der Landesgruppenchefin nur für die Zeit der Verhandlungen übernehmen wollte, um sich danach wieder verstärkt der Parteiarbeit als Landesvorsitzende der Berliner CDU und ihren Aufgaben als Kulturstaatsministerin zu widmen und mehr Kollegen an den Aufgaben in der Fraktion beteiligen zu können", heißt es in einer Erklärung. Aus anderen Kreisen war gegenüber dem Tagesspiegel von einem "Putsch" gegen Grütters die Rede gewesen. Dies wies die Landesgruppe nun zurück. Sie stehe "geschlossen hinter ihrer Landesvorsitzenden".