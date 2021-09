Zwölf Berliner Bezirke wählen jeweils einen Direktkandidaten für den Bundestag. Die Auszählung ist unterschiedlich weit vorangeschritten. Erste Tendenzen zeichnen sich jedoch ab. Ein Überblick über alle zwölf Wahlkreise.

Mitte

Es ist der Wahlkreis, der seit 1994 ununterbrochen an die SPD ging. Zuletzt gewann Eva Högl 2017 in Mitte mit 23,5 Prozent das Direktmandat. Für die neue Legislaturperiode sollte ihr die ehemalige Vorsitzende der Berliner Jungsozialisten, Annika Klose, nachfolgen. Doch nach dem aktuellen Stand der Auszählungen liegt sie mit 23,4 Prozent hinter der Grünen-Kandidatin Hanna Steinmüller mit 29,1 Prozent.

Demnach könnten die Grünen erstmals ein Direktmandat in Berlin-Mitte gewinnen. AfD-Politikerin Beatrix von Storch, die ebenfalls in dem Wahlkreis antritt, kommt nach vorläufigen Auszählungen auf 5,8 Prozent der Erststimmen.

Charlottenburg-Wilmersdorf

Michael Müller (SPD), bisheriger Regierender Bürgermeister von Berlin, liegt in seinem Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf mit 28 Prozent vorn. Nach Auszählung von 60 Prozent der Stimmbezirke kommt Lisa Paus von den Grünen auf 24 Prozent und Klaus-Dieter Gröhler von der CDU auf 22 Prozent.

„Bundesweit hätten wir uns mehr erhofft, da sind wir nicht zufrieden, sagte Lisa Paus, Bundestagsabgeordnete und Grüne Direktkandidatin in Charlottenburg-Wilmersdorf. [/GT_STUMPF]Allerdings hat diese Wahl gezeigt, wie wichtig den Menschen das Thema Klima ist und so einen klaren Auftrag an die nächste Regierung. Dass wir nicht mehr Prozente haben, liegt auch daran, dass uns noch nicht alle zutrauen, regieren zu können.“

Tempelhof-Schöneberg

In Tempelhof-Schöneberg, wo drei auch über Berlin hinaus bekannte Kandidaten angetreten waren, sieht es so aus, als ob Kevin Kühnert das Direktmandat für die Sozialdemokraten holen kann. Der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende und frühere Juso-Bundesvorsitzende liegt rund vier Prozentpunkte vor Grünen-Politikerin Renate Künast, mehr als die Hälfte der Stimmbezirke sind ausgezählt. Damit könnte er endgültig in der Bundespolitik ankommen: Kühnert saß fünf Jahre lang in der Bezirksverordnetenversammlung von Tempelhof-Schöneberg.

Der Verlierer im Bezirk scheint der CDU-Mann Jan-Marco Luczak zu sein. Er hatte seit 2009 den Wahlkreis drei Mal hintereinander gewonnen. Ihm könnte sein Engagement gegen den Volksentscheid geschadet haben. Außerdem hatte er hatte die Klage der CDU-Bundestagsfraktion gegen den Mietendeckel vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe koordiniert – die Union war mit ihrer Klage erfolgreich. Bei der vergangenen Bundestagswahl hatte die SPD-Politikerin Mechthild Rawert, die nicht mehr angetreten war, noch auf Platz zwei gelegen; Künast war bei den vergangenen Wahlen stets auf den dritten Platz gekommen. Sowohl Luczak als auch Künast sind über die Landesliste gut abgesichert. Luczak steht bei der Union auf Platz zwei; Künast auf Platz drei.

Marzahn-Hellersdorf

Die Linken-Abgeordnete Petra Pau wird nach aktuellem Auszählungsstand ihren Bundestagswahlkreis Marzahn-Hellersdorf nicht weiter verteidigen können. Ihr CDU-Kontrahent Mario Czaja liegt mit knapp 29 Prozent der Erststimmen an erster Stelle, Pau folgt mit aktuell rund 22 Prozent der Stimmen - bei knapp 80 Prozent ausgezählten Stimmen.

Damit würde Pau den Wahlkreis zum ersten Mal seit der Bundestagswahl 2005 nicht gewinnen, fünf Mal in Folge war ihr das gelungen. Zuletzt holte sie 2017 34,2 Prozent der Erststimmen. 2016 gewann Czaja bei der Abgeordnetenhauswahl als Direktkandidat im 5. Wahlkreis von Marzahn-Hellersdorf mit 47,2 Prozent der Erststimmen.

Friedrichshain-Kreuzberg

Im Wahlbezirk Friedrichshain-Kreuzberg – Prenzlauer Berg Ost liegt Canan Bayram von den Grünen mit 37,7 Prozent der Erststimmen in Führung und holt mit großer Wahrscheinlichkeit das Direktmandat. Die Grünen-Politikerin beerbte bei der vergangenen Bundestagswahl den im Bezirk beliebten Grünen-Politiker und Rechtsanwalt Hans-Christian Ströbele als Direktkandidatin.

Sie konnte, wie ihr Vorgänger bereits 2002, 2005, 2009 und 2013, das bisher einzige Direktmandat der Grünen im Bundestag holen. Mit deutlichem Abstand liegt der Linken-Kandidat Pascal Meiser (18,4 Prozent) hinter Canan Bayram. Auf Platz drei liegt SPD-Kandidatin Canzel Kiziltepe mit 17,5 Prozent.

Treptow-Köpenick

Für Treptow-Köpenick liegt Linken-Direktkandidat Gregor Gysi mit rund 35 Prozent deutlich vorn und wird dem Zwischenstand nach bei 80 Prozent ausgezählten Stimmbezirken wahrscheinlich wieder in den Bundestag einziehen. Er gewann schon bei den Bundestagswahlen 2005 und 2009 das Direktmandat im Bezirk. Zweistärkste Kandidatin ist dieses Jahr Ana-Maria Trăsnea von der SPD, die allerdings mit 15,2 Prozent der Erststimmen deutlich hinter Gysi liegt.

Steglitz-Zehlendorf

In Steglitz-Zehlendorf liegt Thomas Heilmann als Direktkandidat der CDU vorne. 2017 wurde er mit 35,4 Prozent der Erststimmen in den Bundestag gewählt. Bis 2016 war Heilmann Senator für Justiz und Verbraucherschutz. Nach aktuellem Auszählungsstand wird Heilmann seinen Wahlkreis wieder gewinnen, allerdings nur mit 28 Prozent der Erststimmen.

Er liegt damit rund vier Prozentpunkte vor dem Direktkandidaten der SPD, Ruppert Stüwe. Auf den dritten Platz schafft es Nina Stahr, Landesvorsitzende der Berliner Grünen, mit aktuell gut 21 Prozent der Erststimmen. So richtig jubeln will Thomas Heilmann aber noch nicht: „Ich fühle mich wie bei einem Fußballspiel bei dem ich 2:0 führe - eigentlich sollte man das gewinnen.“ Noch freue er sich „mit angezogener Handbremse“. Auch wenn er dem Bundestag wahrscheinlich wieder angehören werde, räumt er die Wahlniederlage im Bund ein: „Wir haben unser Wahlziel 30 plus granatenweit verpasst.“

Im Wahlkampf wurde Thomas Heilmann für intransparente Wahlwerbung kritisiert. Er ließ in seinem Wahlkreis zwei Unternehmer für sich per Brief werben, die Briefe, die Anwohner:innen in ihren Postfächern vorfanden, wurden allerdings aus dem Budget der CDU Steglitz-Zehlendorf bezahlt. Schon im März rollte ein Bus mit Wahlwerbung für Thomas Heilmann durch den Bezirk, darin befand sich eine Corona-Teststelle. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci kritisierte das als „Missbrauch“ von Bürgertests, die neutral sein sollten.

Neukölln

Neukölln bleibt rot: Nach den ersten Auszählungen führte Hakan Demir am Abend mit 25,4 Prozent der Stimmen deutlich vor der CDU-Kandidatin Christina Schwarzer (18,1 Prozent, Stand 21.47 Uhr). Zwischen SPD und CDU war es bei den vergangenen Wahlen stets knapp geworden, 2017 trennten Schwarzer und den damaligen SPD-Kandidaten Fritz Felgentreu zwischenzeitlich nur wenige tausend Stimmen. Einige Prozentpunkte musste Demir im Vergleich zu 2017 wohl einstecken - was auch daran liegen könnte, dass er deutlich unbekannter als sein Vorgänger Felgentreu ist.

Stärkere Konkurrenz als von der CDU bekommt die SPD in Neukölln allerdings von den Grünen: Deren Direktkandidat Andreas Audretsch landete am Abend bei 20,9 Prozent und damit vor der CDU. Mit zehn Prozentpunkten Zuwachs sind die Grünen in Neukölln damit die deutlichen Gewinner.

So zeigt sich auch bei dem Blick auf die Stimmenverteilung in Neukölln ein anderes Bild als bislang: War früher stets der Norden des Bezirks SPD-Rot und der Süden CDU-Schwarz, wanderten die SPD-Sympatisant:innen nun gen Süden - und der Norden orientierte sich grün wie der Nachbarbezirk Kreuzberg.

Interessant bleibt auch der Blick auf die Verteilung der Erst- und Zweitstimmen: Demir punktete bei ersteren deutlich stärker. Bei den Zweitstimmen führten am Abend gar die Grünen knapp vor der SPD. Das spricht dafür, dass Demirs Strategie für ein „progressives Bündnis gegen die CDU" Erfolg hatte.

Er hatte Wähler:innen der Linken und Grünen dazu aufgerufen, ihn mit der Erststimme zu wählen, um ein CDU-Direktmandat zu verhindern. „Ich habe mit meinem ganzen Team einen starken Wahlkampf geführt. Es hat sich gezeigt, dass auch mir als neuem Kandidaten für die SPD Neukölln die Menschen im ganzen Bezirk positiv zugewandt sind und mich unterstützen", sagte Demir am Wahlabend.

Lichtenberg

Gesine Lötzsch von der Linken führt mit 26 Prozent – hat aber Verluste einbüßen müssen(2017: 35 %). Lötzsch sagte am Abend: „Natürlich hätten wir uns auf Bundesebene ein besseres Ergebnis gewünscht. Ich freue mich, aller Voraussicht nach, wieder das Direktmandat für den Bundestag bekommen zu können. Der Bezirk Lichtenberg ändert sich permanent und man muss immer wieder um jede Stimme neu kämpfen. Im Bund müssen wir uns damit auseinandersetzen, warum sich das Ergebnis quasi halbiert hat.“

Die Linke sei vielleicht nicht eigenständig und selbstbestimmt aufgetreten, so Lötzsch. Die einen Aussagen und Positionen seien eventuell nicht klar genug transportiert worden. Im Allgemeinen habe man vielleicht zu sehr gesagt, man würde Positionen aufgeben.

Spandau

Für Helmut Kleebank sieht es gut aus in Spandau und Charlottenburg-Nord (der kleine Zipfel wird ja gern vergessen). Kleebank tritt nach zehn Jahren als Bürgermeister ab und will in den Bundestag. Bei den Erststimmen kommt er auf über 32 Prozent und erreicht damit den Top-Wert seines Vorgängers Swen Schulz.

Kleebank hat aber ein bisschen Glück: Normalerweise tritt hier in Spandau sein Kladower Ortsnachbar Kai Wegner, CDU, an - doch der will ja in die Landespolitik. Seinen Platz hat der Musikmanager Joe Chialo geerbt. Netter Typ, immer lächelnd, viel Ahnung von Kultur - aber von Spandau? Kurz vor Schluss kommt er auf 24 Prozent, 7 Prozent weniger als Kai Wegner.

Der Student Steffen Laube von den Grünen kommt bei den Erststimmen auf über 12 Prozent und ist damit viel besser als seine unscheinbare Vorgängerin 2017 (6 Prozent). Wie hieß die noch mal? Ach ja, Bettina Jarasch.

Reinickendorf

Nach Auszählung von 131 von 243 Stimmbezirken zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der CDU-Bewerberin Monika Grütters und ihrem sozialdemokratischen Konkurrenten Torsten Einstmann ab. Einstmann führt derzeit knapp mit 25,7 Prozent vor Grütters, die 25,5 Prozent erreicht.

Im Vergleich zur Wahl 2017 (CDU-Bewerber damals Frank Steffel, von der eigenen Partei abgesägt), verliert Grütters, die erstmals kandidiert, damit 7,6 Prozent, während Einstmann 2,1 Prozent vor dem letzten Bundestagswahlergebnis liegt. Aber da erst etwas mehr als die Hälfte ausgezählt ist (Stand 21:30), ist das Rennen völlig offen.