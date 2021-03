"Serielles Politikversagen" nennt der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen die jüngsten Bund-Länder-Beschlüsse zum Oster-Lockdown. Dass der Einzelhandel am Gründonnerstag schließen müsse und nur die Lebensmittelhändler am Samstag vor Ostern öffnen dürfen, sei "in einer der kleinen Kungelrunden" entstanden.

Dieser Beschluss bewirke das Gegenteil von dem, was geschehen muss, sagte ein wütender Busch-Petersen dem Tagesspiegel. "Wir wollen doch alle gemeinsam das Infektionsgeschehen eindämmen. Doch was werden die Leute nun tun müssen? Um Lebensmittel für die Feiertage zu besorgen, in die Märkte stürmen und sich erst recht dicht an dicht drängen". Die Politik habe offenbar nichts gelernt aus dem vergangenen Jahr.

Auf die Frage, ob der Einzelhandel den Andrang vor Ostern überhaupt bewältigen könne, sagte er, man müsse davon ausgehen, dass die Kundinnen und Kunden wieder anfangen, Waren zu hamstern. "Da müssen nur die ersten leeren Regale im Supermarkt viral gehen, dann potenziert sich das", prognostizierte Busch-Petersen.

Doch wie hätte die Politik besser handeln können nach Ansicht des Handelsverbands? "Indem man statt alles dicht zu machen und die Fenster für Einkäufe einzuengen genau das Gegenteil tut: Zu Ostern alles öffnen, damit sich die Masse möglichst breit verteilt und sich das verdünnt", sagt Busch-Petersen.

IHK-Chefin wünscht sich "neue Entscheidungskultur"

Große Verwirrung und Unverständnis hat auch der beschlossene "Ruhetag" ausgelöst. Etwa bei der Industrie- und Handelskammer Berlin (IHK). IHK-Präsidentin Beatrice Kramm nannte die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin als "wenig überraschend und zugleich wenig kreativ".

Der Politik falle außer Schließungen nicht viel ein, sagte sie bei einem virtuellen Pressegespräch am Dienstagmittag. Man brauche konsequentes Handeln. Was man nicht brauche, sei ein "Ruhetag", der juristisch nicht definiert sei. "Was heißt das eigentlich?" Die Ankündigung führe nur zu Verunsicherung.

Kramm würdigte, dass die Politikerinnen und Politiker einen sehr schweren Job machen würden. Sie würde nicht tauschen wollen. Sie wünsche sich keine Angst vor falschen Entscheidungen. Jeder mache Fehler. Es brauche eine neue Entscheidungskultur. Man sei noch zu sehr in der "Versicherungsmentalität verhaftet". Die Politik müsse die Pause nutzen, etwas zu bewegen - für die Schulen zum Beispiel.