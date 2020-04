Wo keine Leistung, da keine Zahlung - das gilt jetzt auch für die Ganztagsbetreuung an den Schulen: Berlins Eltern bekommen die Gebühren zurück, die ihnen für April abgezogen wurden. Ab Mai werden die Monatsbeiträge gar nicht mehr abgebucht.

"Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie ist nun mit der Senatsverwaltung für Finanzen übereingekommen, dass diese Gebühren für den April rückwirkend erstattet werden", teilte Martin Klesmann, der Sprecher Bildungsverwaltung am Dienstag mit. Ab Mai würden sie "nicht mehr erhoben". Sofern die Schulen im August wieder die ergänzende Förderung und Betreuung anbieten, wird Elternkostenbeteiligung ab September wieder erhoben.

Von der Hortbetreuung hatten die Kinder seit Mitte März – dem Zeitpunkt der Schulschließung – nicht mehr profitieren können. Von Klasse drei bis sechs ist die Betreuung kostenpflichtig. Je nach Einkommen zahlen die Eltern einen zwei- bis dreistelligen Betrag und können die Kinder bis 16 oder 18 Uhr in der Schule lassen.

Nur für März gibt es keine Erstattung

„Bis zum Schuljahresende wird es in Berlin die Ganztagsschule, so wie wir sie kennen, nicht mehr geben. Da ist es nur folgerichtig, den Eltern auch die Gebühren für die ergänzende Förderung und Betreuung zu erlassen", sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). Mit dieser Vereinbarung wolle der Senat zur finanziellen Entlastung von Eltern „in diesen schwierigen Zeiten beitragen.“

Für den Monat März könne es allerdings keine Erstattung geben, weil die Inanspruchnahme des Betreuungsplatzes noch bis zum 20. März möglich war. Die Erstattung erfolgt durch den Anbieter der ergänzenden Förderung und Betreuung, mit dem die Eltern den Vertrag geschlossen haben, also entweder durch das Jugendamt oder durch den Träger der freien Jugendhilfe. Wer von der Notbetreuung profitiert, wird für die Horte weiterhin zahlen müssen.

Auch die Kita-Kostenbeteiligung von 23 Euro entfällt

Was außerdem am Dienstag mitgeteilt wurde: Eltern von Kita-Kindern, die keine Notbetreuung in den Einrichtungen besuchen, müssen ab Mai auch nicht mehr die Kostenbeteiligung am Mittagessen von 23 Euro im Monat bezahlen.

Zudem sollen die Träger auch kein Geld mehr für zusätzliche Leistungen wie mehr Bioessen oder Musikerziehung einziehen. Das allerdings könne der Senat nicht vorschreiben, da es sich um eine privatrechtliche Vereinbarung handele, erläuterte die Sprecherin der Jungendverwaltung, Iris Brennberger. Es müsse daher "bezogen auf die Auswirkung der Corona-Pandemie" zwischen Träger und Eltern erörtert werden. Eventuell bestehe ja die Möglichkeit, beispielsweise mit Drittanbietern und Eltern die "Nachholung besonderer Leistungen zu vereinbaren oder andere Formen der Erbringung zu finden".

Die Jugendverwaltung empfiehlt den Trägern, "mit den Eltern im Gespräch zu bleiben und für alle Seiten gangbare Wege auszuloten", heißt es einem Schreiben an die Träger, das dem Tagesspiegel vorliegt.