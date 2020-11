Meterhohe Flammen haben sich bei einem Brand am Sonntagabend bis ins Dach des U-Bahnhofs Onkel-Toms-Hütte in Berlin-Zehlendorf ausgebreitet. Ein Schwerverletzter sei mit Verbrennungen per Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden, sagte ein Feuerwehrsprecher vor Ort. Drei Menschen hätten leichte Rauchvergiftungen erlitten, darunter ein Kind.

Gegen 23.30 Uhr war der Brand weitgehend unter Kontrolle. Doch auch am Montagmorgen waren noch knapp zwei Dutzend Feuerwehrleute mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, wie der Lagedienst der Wehr mitteilte. "Die Arbeiten dauern noch an."

Die Feuerwehr sei um 21 Uhr zu der U-Bahnstation im Berliner Süden gerufen worden, erklärte ein Sprecher. Das Feuer sei zunächst in einem Imbiss in der anliegenden Ladenzeile ausgebrochen und habe sich auf zwei weitere Läden ausgebreitet.

Die Flammen seien meterhoch gewesen, hieß es weiter, außerdem sei es zu einer Verpuffung gekommen. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar. Auch zur Schadenshöhe waren am Morgen noch keine Angaben möglich.

Die Berliner Feuerwehr war am Abend mit rund 120 Einsatzkräften vor Ort. Zwar sei der Brand mittlerweile unter Kontrolle, es besteht laut Feuerwehrsprecher keine Gefahr mehr für die Anwohner. Dennoch loderten immer wieder kleinere Glutnester auf.

[Alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy: Laden Sie unsere App, hier für Apple- und Android-Geräte herunter. Unsere Leute-Newsletter aus den Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Die Löscharbeiten seien kompliziert gewesen, weil das mit Dachpappe gedeckte Flachdach nicht mehr stabil genug sei, um es zu betreten und direkt von oben zu löschen, erklärte der Feuerwehrsprecher. Gleichzeitig versuchten die Einsatzkräfte, durch in das Dach gebohrte Löcher an die Brandherde heranzukommen. Auch das Technische Hilfswerk war im Einsatz.

Das Feuer ist ersten Erkenntnissen zufolge in der Ladenstraße des U-Bahnhofs ausgebrochen. Foto: Marius Schwarz/imago

Feuerwehreinsatz am U-Bahnhof Onkel Toms Hütte in Berlin. Foto: imago images/Marius Schwarz

Die Flammen griffen nicht auf das anliegende Wohnhaus über, aber es gab eine starke Rauchentwicklung. Rund um den U-Bahnhof lagen in der Nacht Fetzen von Dachpappe und Löschschaum auf dem Boden. Die Argentinische Allee wurde zwischen Onkel-Tom-Straße und Riemeisterstraße durch die Einsatzwagen hell erleuchtet, die Brandstelle selbst ist komplett verwüstet.

Der Zugverkehr auf der Linie U3 ist zwischen U-Bahnhof Breitenbachplatz und U-Bahnhof Krumme Lanke unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei eingerichtet. Zuletzt wurde eine Umbenennung des U-Bahnhofs Onkel-Toms-Hütte diskutiert. (mit dpa)