Berliner Feuerwehr im Großeinsatz : Schwerverletzter bei Feuer in U-Bahnhof Onkel-Toms-Hütte

Das Dach des U-Bahnhofs steht in Flammen. 100 Feuerwehrleute sind in Berlin-Zehlendorf im Einsatz. Ein Schwerverletzter wurde in eine Klinik geflogen.