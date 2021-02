Die Berliner Feuerwehr rückte am späten Freitagabend gleich zweimal zur Brandbekämpfung aus: Zunächst war in der Lahnstraße in Neukölln ein Feuer in einer Papiersortieranlage ausgebrochen. Die Flammen konnten schnell unter Kontrolle gebracht werden. Laut Feuerwehr befanden sich keine Personen auf dem Gelände, sodass niemand verletzt wurde. Der Brand sei von außen kaum bemerkbar gewesen.

In Zehlendorf brannte es in einem Betrieb, der mit Chemikalien arbeitet. Die Feuerwehr rückte daher auch mit Fahrzeugen zur Abwehr von Gefahrenstoffen aus. 30 Menschen seien aus dem Gebäude gebracht worden. Sie seien kurzzeitig betreut worden, auch hier gab es keine Verletzten.

Der Brand war nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Wegen der Gefahrenstoffe auf dem Gelände führte die Feuerwehr am späten Abend noch eine Nachkontrolle durch. Über die entstandenen Schäden konnte die Feuerwehr am Abend zunächst keine Auskunft erteilen. (Tsp)