Berliner Feuerwehr rettet zwei Verletzte Starke Verrauchung bei Kellerbrand in Neukölln – Nachlöscharbeiten dauern an

Bei einem Kellerbrand in einem Hochhaus in Berlin-Neukölln sind am Sonntag zwei Menschen verletzt worden. Das teilte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr dem Tagesspiegel mit. Für die Löscharbeiten waren aufgrund der massiven Rauchausbreitung und Flammenentwicklung zwischenzeitlich bis zu 120 Kräfte im Einsatz.

Eine der beiden Personen musste nach Feuerwehrangaben über eine Steckleiter von außen gerettet werden. Die zweite Person musste mithilfe einer sogenannten Brandschutzhaube durch den inneren Treppenraum aus dem zwölfgeschossigen Gebäude an der Aronsstraße gebracht werden. Anfangs soll der dichte Rauch bis zu den Sicherheitstreppen vorgedrungen sein. Für die Brandbekämpfung im Gebäudeinneren waren zwischenzeitlich bis zu zehn Atemschutztruppen im Einsatz, sagte der Sprecher.

Der Löscheinsatz erforderte ein Großaufgebot der Feuerwehr. © Berliner Feuerwehr

Die Außenbalkone des Hochhauses waren ebenfalls vom Rauch umgeben. Nach Angaben des Sprechers verhielten sich die Bewohner jedoch vorbildlich. Sie ließen Türen sowie Fenster verschlossen und blieben dem Außenbereich fern. Erste Personen hätten sich bereits vor Ankunft der Beamten in Sicherheit gebracht. Der Sprecher ging am späten Nachmittag davon aus, dass der Einsatz noch mehrere Stunden andauern werde.

Die beiden geretteten Personen kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Weitere Hintergründe und Details zur Ursache des Brandes nannte die Feuerwehr zunächst nicht. Am frühen Abend liefen noch restliche Löscharbeiten.