Seit dem Freitagnachmittag ist ein schweres Gewittern mit Starkregen in Berlin und Brandenburg unterwegs. Die Berliner Feuerwehr hat deswegen einen Ausnahmezustand ausgerufen, wie sie auf Twitter mitteilte. Derzeit arbeiten die Einsatzkräfte über 80 wetterbedingte Einsätze ab. Ausnahmezustand bedeutet, dass Einsätze je nach Wichtigkeit bearbeitet werden und nicht nach der Zeit des eingehenden Notrufes.

Das Unwetter führt zu erheblichen Einschränkungen im Verkehr, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin mitteilt: einige Straßen sind überschwemmt und mussten gesperrt werden, so zum Beispiel die A100 in Richtung Wedding in Höhe Beusselstraße/Seestraße. Der gesamte Kreuzubgsbereich der Klingelhöferstraße/Tiergartenstraße/Budapester Stra0e in Tiegarten ist ebenfalls gesperrt. Auch die Gneisenaustraße in Kreuzberg ist in beiden Richtungen zwischen Mehringdamm und Solmsstraße gesperrt, so auch die Yorckstraße in Schöneberg.

Dadurch ist auch der Busverkehr der Linie M19 unterbrochen. Weitere Linien die derzeit nicht fahren: 106 fährt nicht zwischen Urania und Hansaplatz. Die Linie 100 wird zwischen Lützowplatz und Unter den Linden/Friedrichstraße umgeleitet. So auch die Linie 200 zwischen Lützowplatz und Varian-Fry-Str./ Potsdamer Platz. Ebenfalls sind zahlreiche Straßenbahnen vom Unwetter betroffen: So ist die Station Invalidenstraße/S-Nordbahnhof gesperrt, die Linien M1, M6, M8 und M12 können dort derzeit nicht fahren. Auch die Gleisschleife Südostallee ist gesperrt, die Linien M17, M21, M37, M67 fahren nach Johannisthal. In der Nacht soll das Gewitter dann nachlassen. Für das Wochenende haben sich aber keine Schauer angekündigt.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte es in Berlin und Brandenburg immer wieder starke Gewitter gegeben. (Tsp)