Die Air-Berlin-Lücken im Flugplan von Tegel werden immer kleiner: In den kommenden Sommermonaten Juni, Juli und August will nun auch der Billig-Flieger Ryanair ab Tegel Verbindungen anbieten – und zwar sechs Mal pro Woche nach Mallorca. Bislang startet und landet Ryanair nur in Berlin-Schönefeld. Zusätzlich will das irische Unternehmen mit Beginn des Sommerflugplanes auch weitere Verbindungen nach Palma de Mallorca ab Düsseldorf, Nürnberg und Stuttgart anbieten. Nach der Pleite von Air Berlin im Herbst 2017 hatten sich bereits die Gesellschaften Easyjet und Eurowings frei gewordene Start- und Landeerlaubnisse in Tegel gesichert. Reuters,Tsp

