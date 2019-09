Der Flughafen Tegel soll unmittelbar nach der für Oktober 2020 geplanten Eröffnung des neuen Hauptstadt-Airports BER schließen. „Es wird so sein, dass nach dem Umzug, der innerhalb von einer oder zwei Wochen stattfinden wird, kein kommerzieller Betrieb mehr in Tegel stattfindet“, sagte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Ein zeitweise paralleler Flugbetrieb sei nicht vorgesehen.

Wie zuletzt auch Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup legte sich Kollatz noch nicht auf einen genauen BER-Eröffnungstermin fest. Er verwies auf die laufenden TÜV-Prüfungen im Hauptterminal, die kurz vor dem Abschluss stünden. „Wenn sie erfolgreich abgeschlossen werden können, dann ist der Flughafen im Kern fertig“, sagte er. Dann werde das Datum für die Eröffnung bekanntgegeben.

Das Umzugsdatum soll Ende November feststehen

Vor der Sitzung des Aufsichtsrates am heutigen Freitag bekräftigten Lütke Daldrup und der Aufsichtsratsvorsitzende Rainer Bretschneider den Starttermin. "Es bleibt dabei: Wir werden im Oktober 2020 eröffnen", sagte Lütke Daldrup. An welchen Tagen der Umzug stattfindet, werde man in der Aufsichtsratssitzung Ende November bekanntgeben.

Lütke Daldrup bestätigte außerdem, dass an diesem Freitag der letzte Tag der sogenannten Wirkprinzipprüfung ist. Hierbei wurde in den vergangenen Wochen getestet, ob alle Brandschutz- und Sicherheitssysteme - auch im Zusammenspiel - einwandfrei funktionieren. "Die Ergebnisse sind besser, als wir erwartet haben." Zwar funktioniert damit die Technik, was in den letzten Jahren eine der größten Hürden für die mehrfach verschobene Flughafeneröffnung war. Nach Tagesspiegel-Informationen bleibt der Zeitplan trotzdem kritisch, da immer noch einige tausend Mängel an Sicherheitskabeln nicht behoben sind und auch das Problem nicht zugelassener Dübel bisher ungelöst ist.

Weitere Tests stehen an

Eigentlich sollte, so sah es der Fahrplan zum Jahresanfang vor, im Oktober die Bauferstigstellungsanzeige im Bauordnungsamt des Kreises Dahme-Spreewald eingereicht werden. Das wird nun erst im Februar 2020 der Fall sein.

Nach den Wirkprinzipprüfungen seien in den kommenden Monaten noch weitere Prüfungen zur Vorbereitung des operativen Betriebs geplant, hieß es. Dazu gehöre die Simulation eines Flugbetriebs am Boden mit Komparsen.

Technikprobleme, Baumängel und Planungsfehler hatten den Start des neuen Flughafens BER seit 2011 immer wieder hinausgezögert. Der Finanzrahmen wuchs seit Baubeginn 2006 von zwei Milliarden auf 6,5 Milliarden Euro. (mit dpa)