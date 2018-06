Der Rechtsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses will am Mittwochnachmittag einen Antrag von CDU und FDP zur Einsetzung eines neues Untersuchungsausschusses zum Thema BER beschließen. Der Ausschuss soll "die Ursachen, Konsequenzen und Verantwortung für die Kosten- und Terminüberschreitungen des im Bau befindlichen Flughafens Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER)" untersuchen. Am Donnerstag wird die Vorlage dann als Dringlichkeitsantrag ins Plenum eingebracht, über die dann abgestimmt werden soll. 25 Prozent der Abgeordneten müssen zustimmen, damit ein Untersuchungsausschuss eingesetzt werden kann. CDU und FDP verfügen über drei Stimmen mehr als nötig wären, sagt der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Holger Krestel.

Erster Entwurf war rechtswidrig

Der Antrag von CDU und FDP, der bereits im Winter ins Parlament eingebracht worden war, musste in den vergangenen Wochen noch einmal überarbeitet werden, da er laut einem Gutachten des Wissenschaftlichen Parlamentsdienstes, das die rot-rot-grüne Koalition beantragt hatte, rechtswidrige Untersuchungsfragen beinhaltete. Laut Gesetz darf ein Untersuchungsausschuss nur Vorgänge beleuchten, die in der Vergangenheit liegen.

Der ursprüngliche Antrag von Union und Liberalen hatte auch Fragen enthalten, die in die Zukunft reichten. Beispielsweise wurde danach gefragt, welche technischen Veränderungen noch vorgenommen werden müssen. Der jetzt vorliegende Antrag befasst sich mit den Komplexen Technik, Finanzierung Kapazitätsplanung/-erweiterung, Inbetriebnahme/Verschiebungen/Termine, Personal/Aufsichtsrat/Kontrollfunktion des Landes Berlin und Schallschutz.

Der damalige Pirat Martin Delius leitete den ersten Ausschuss

Bereits in der vergangenen Legislaturperiode bis 2016 hatte es einen Untersuchungsausschuss gegeben, der von dem damaligen Abgeordneten der Piraten, Martin Delius, geleitet wurde.

Derzeit geht Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup davon aus, dass der Flughafen im Oktober 2020 eröffnet werden kann.