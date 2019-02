Mit einer Mahnwache wollen Elternvertreter und Aktivisten am Samstagabend mehr Engagement gegen Mobbing fordern. Sie reagierten damit auf einen aktuellen Fall, den der Tagesspiegel am Sonnabend bekannt gemacht hatte. "Mobbing und Gewalt sind, wie ich immer mehr erfahre, seit Jahren ein Thema an unserer Schule", heißt es in dem Aufruf eines Elternvertreters, der am Sonnabend über Whatsapp unter Eltern der betroffenen Schule in Berlin-Reinickendorf kursierte.

Fälle, in denen Kinder einander schikanierten und mit Psychoterror quälten, seien an der Schule keine Einzelfälle. "Egal wo die Ursachen liegen, ob es Familiäre oder sonstige Probleme sind, eins ist klar: Das sind alles Kinder."

"Alle Eltern, die sich engagieren wollen, haben somit die erste Möglichkeit zu reagieren", heißt es weiter in dem Aufruf des Elternvertreters. "Wir sind Vorbilder für unsere Kinder und ich denke, wenn wir als Elternschaft reagieren und uns mit diesem Thema auseinandersetzen, können wir unseren Kindern signalisieren, dass wir ihre Probleme ernst nehmen, sie unterstützen und dies auch nicht nur allein als Elternteil tun, sondern gemeinsam!"

Scheeres kündigt umfassende Aufarbeitung an

Eine Elfjährige war, wie zuvor berichtet, an einer Berliner Grundschule offenbar massiv gemobbt worden und hatte sich daraufhin das Leben genommen.

„Ich nehme alle Vorwürfe sehr ernst und wir werden den Fall, wie andere Trauerfälle auch, umfassend aufarbeiten“, ließ Bildungssenatorin Sandra Scheeres am Samstag ihre Sprecherin mitteilen. Gewalt- und Krisenpsychologen seien in die Schule geschickt worden, um mit den Lehrern Trauermöglichkeiten auszuarbeiten.

Zu klären dürfte auch sein, welches Ausmaß Mobbing und Gewalt sowie alltägliche Konflikte an der Schule annehmen. Gleichzeitig ermittelt die Polizei in dem Todesfall. Eine Anfrage des Tagesspiegels bei der Schulleitung blieb bislang unbeantwortet.

"Auch mein Kind war betroffen"

Das Schicksal des toten Mädchens bewegt auch die Tagesspiegel-Leserinnen und Leser. Viele sprechen den Angehörigen ihr Beileid aus. Andere berichten von ihren eigenen Erfahrungen. Es melden sich insbesondere Stimmen zu Wort, die vom Mobbing ihrer Kinder erzählen. "Auch mein Kind war betroffen", kommentiert Tagesspiegel-User "The4Apes" unseren Artikel zum Thema und berichtet nicht nur von verbaler, sondern auch von physischer Gewalt. Ihr Kind habe daraufhin die Schule gewechselt. Ähnliche Nachrichten erreichten uns über Twitter.

Ein anderer User teilt positivere Erfahrungen. "In der Schule, in die meine Älteste und mein Jüngster gingen, wurde nicht weggesehen und geeignete Maßnahmen ergriffen in Zusammenarbeit mit Direktorin, Klassenlehrer, Sozialarbeiter", schreibt ein "Pat7".

Der Tagesspiegel hat in der Vergangenheit immer wieder von Mobbingvorfällen an Berliner Schulen berichtet, unter anderem über Mobbing im Internet. Cybermobbing gehört mittlerweile zur Alltagswelt von Schülern, wie Michael Retzlaff, Medienpädagoge und ehemaliger Leiter des Referats Medienbildung beim Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (Lisum) erklärt. Er fordert eine Interventionsgruppe an Schule einzurichten, die im Notfall eingreifen kann.

Hilfsangebote

Haben Sie dunkle Gedanken? Wenn es Ihnen nicht gut geht oder Sie daran denken, sich das Leben zu nehmen, versuchen Sie, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Das können Freunde oder Verwandte sein. Es gibt aber auch eine Vielzahl von Hilfsangeboten, bei denen Sie sich melden können.

Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern sind 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222.

Weiterhin gibt es von der Telefonseelsorge das Angebot eines Hilfe-Chats. Außerdem gibt es die Möglichkeit einer E-Mail-Beratung. Die Anmeldung erfolgt – ebenfalls anonym und kostenlos – auf der Webseite. Informationen finden Sie unter: www.telefonseelsorge.de

