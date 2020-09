Der Mangel an Kitaplätzen schlägt sich inzwischen auch in einer sinkenden Versorgungsquote nieder. Darauf hat das Berliner Kitabündnis hingewiesen. Die Mitglieder sähen "mit Sorge", dass anteilig immer weniger der Drei- bis Sechsjährigen eine Kita besuchten:

Der Statistik des Landesamtes Berlin-Brandenburg hat das Kitabündnis entnommen, die im Jahr 2015 noch 95,1 Prozent der Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren in einer Kita betreut wurden, jetzt aber nur noch 92,1 Prozent.

„Wir wissen, dass deutlich mehr Familien ihre Kinder in einer Kita gefördert sehen wollen. Ohne weiteren Ausbau ist das Finden eines Kita-Platzes unmöglich“, erläutert Corinna Balkow, die Vorsitzende des Landeselternausschuss (LEAK) Berlin und Mitglied im Berliner Kitabündnis. Es sei "fatal", dass Eltern auf der Suche nach einem Kita-Platz in Berlin "regelrecht aufgeben und Kinder nicht in der Kita ankommen".

Allen Kindern müsse ein Kita-Platz zur Verfügung stehen, unabhängig davon, ob Eltern diesen mit Nachdruck einfordern könnten. Frühkindliche Bildung sei eine wesentliche Voraussetzung für einen guten Übergang in die Schule, sagte die Kita-Referentin beim Paritätischen Wohlfahrtsverband, Dorothee Thielen. Wolle das Land Berlin verhindern, dass Kinder von Bildung abgehängt werden, müssen jetzt mehr Kita-Plätze geschaffen werden“.

Es fehlen rund 3000 Kitaplätze

In Berlin fehlen aktuell rund 3000 Kitaplätze und nicht 8500, wie der Tagesspiegel ausgehend einer parlamentarischen Anfrage der FDP-Fraktion am Freitag vermeldet hatte: In der Antwort auf die Anfrage fehlten rund 5500 Plätze in der Tagesspflege, wie die Sprecherin der Jugendverwaltung, Iris Brennberger, inzwischen mitteilte. Begründet wird das damit, dass die FDP-Abgeordneten nur nach Kitaplätzen gefragt hatten.

Demnach gab es Ende Juli 2020 insgesamt 168.800 Plätze. Gebraucht würden aber gemäß der bisherigen Kitaplanung im Kitajahr 2020/21 rund 193.000 Plätze, wobei diese Zahl angesichts der neuen Bevölkerungsprognosen noch wachsen könnte.

Damit beträgt das Defizit - wenn man die Tagespflege berücksichtigt - rund 19.000 Plätze, von denen nur knapp 16.000 im Rahmen von Landes-, Bundes- und Schnellbauprogrammen entstehen. Auch dies geht aus der Antwort der zuständigen Staatssekretärin Sigrid Klebba (SPD) hervor.

Paritäter sieht "massives Kitaplatzproblem"

„Die vom Land Berlin vorgelegten Zahlen machen deutlich, dass wir in ein massives Kitaplatzproblem hineinsteuern“, sagte am Donnerstag Martin Hoyer, der stellvertretende Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, dem Tagesspiegel. Der bisherige Kitaentwicklungsplan sei nicht umgesetzt worden, der „noch immer nicht vorliegende neue Plan“ werde noch höheren Bedarf ausweisen.

Hoyer erinnerte daran, dass etliche freie Träger und Elterninitiativen Tausende Kitaplätze bauen wollen, für die es aber keine Fördergelder mehr gebe. Hoyer appellierte daher an die Koalition, im Rahmen des Nachtragshaushalts zusätzliche Mittel bereitzustellen.

Der CDU-Bildungspolitiker Simon erinnerte daran, dass Rot-Rot-Grün kommt bei der Schaffung neuer Kindergartenplätze weit hinter dem eigenen Zielen zurückgeblieben sei. Ziel war es 3.000 Plätze durch modulare Kitabauten zu einem Durchschnittspreis von 35.400 Euro errichten zu lassen. Inzwischen stehen nur knapp 150.00 Plätze zu einem Durchschnittspreis von 50.700 fest.,

160 Kitaklagen seit 2018 - die meisten in Friedrichshain-Kreuzberg

Die FDP-Abgeordneten Maren Jasper-Winter und Paul Fresdorf hatten auch nach der Zahl der Klagen auf einen Kitaplatz gefragt. Aus Klebbas Antwort geht hervor, dass es vor dem Verwaltungsgericht seit März 2018 knapp 160 Klagen auf die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz gab. Für knapp 130 Kinder konnte ein Kitaplatz gefunden werden. In den übrigen Klageverfahren

wurden die Klagen "von den Eltern zurückgezogen, vom Verwaltungsgericht zurückgewiesen oder sind noch anhängig", lautet die Auskunft der Staatssekretärin.

Die meisten Klagen gab es in Friedrichshain-Kreuzberg (38), gefolgt von Pankow (34), Treptow-Köpenick (22), Charlottenburg-Wilmersdorf und Neukölln (beide 19). In den anderen Bezirken gab es nur einzelne Klagen und zwar in Tempelhof-Schöneberg (8), Lichtenberg (6), Reinickendorf (5) Spandau (3), Steglitz-Zehlendorf und Mitte (je 2) sowie Marzahn-Hellersdorf (1).

121.000 Euro wurde für Verdienstausfall gezahlt

Berlinweit wurden mindestens 121.000 Euro ausgegeben, um klagenden Eltern einen Verdienstausfall zu finanzieren. Allerdings ist diese Zahl ungenau, weil nicht aus allen Bezirken Daten vorliegen. Die höchsten Verdienstausfallzahlungen gab es demnach in Pankow mit 46.000 Euro, in Treptow-Köpenick mit 36.500 Euro, in Friedrichshain-Kreuzberg mit knapp 23.000 Euro sowie in Neukölln mit 6.000 und Lichtenberg mit 5.300 Euro.

„Die Antworten des Senats zeigen, dass Berlin dem steigenden Bedarf an Kitaplätzen nicht gerecht werden wird. Auch die Neubauinitiativen werden den Bedarf nicht decken. Hier bedarf es anderer Lösungen“, sagte der FDP-Jugendpolitiker Paul Fresdorf.

Die FDP will Personallücken durch kaufmännische Mitarbeiter füllen

Da manche Kitas mangels Personal ihre Kapazitäten nicht voll ausschöpfen können, plädiert die FDP dafür, kaufmännische Mitarbeiter in die Kitas zu holen: Wenn diese die freigestellten Leitungen entlasten würden, so die FDP, könnten diese wieder mit den Kindern arbeiten: "Dadurch würden wir mindestens 600 Vollzeitäquivalente freisetzen, die rund 5000 Kinder betreuen könnten. Ein weiterer Baustein, die Lücke zu schließen.", empfiehlt die Fraktion.

Wie groß die Lücke zwischen Bedarf, Planungen und Geldmitteln ist, hatte der Paritätische Wohlfahrtsverband bereits im August deutlich gemacht, als es nicht um den aktuellen Bedarf, sondern um die Planungen bis 2025 ging. Dabei war deutlich geworden, dass bis dahin schätzungsweise 14.000 Plätze fehlen werden, weil die Kinderzahlen auch nach 2020 weiter steigen werden.

Teure Schnellbaukitas des Senats floppten

Der Senat hatte Anfang 2018 mit einem Wettbewerb für Schnellbaukitas aus Holzmodulen gegensteuern wollen, fand aber keine Firmen, die die komplizierten Bedingungen für die Bauten mit bis zu 3300 Plätzen erfüllen wollten: Das Geld für rund 2000 dieser Plätze floss daher an freie Träger, die wesentlich preiswerter bauen. Dennoch reichen die Kapazitäten nicht, weil die Kinderzahlen schneller steigen als Kitaplätze entstehen: Große und kleine Träger beklagen sich über weiterhin hohe Hürden bei der Antragstellung.

50.700 Euro für einen einzigen Kitaplatz

"Rot-Rot-Grün kommt bei der Schaffung neuer Kindergartenplätze nicht aus dem Knick" steht für Roman Simon von der CDU-Fraktion fest. 2018 habe der Senat geplant, 3.000 Plätze durch modulare Kitabauten zu einem Durchschnittspreis von 35.400 Euro errichten zu lassen. Die ersten sollten im ersten Quartal 2019 fertig sein.

"Nun muss er einräumen, dass nur 1.496 Plätze zu einem Durchschnittspreis von 50.700,- Euro geschaffen werden und die ersten Plätze auch erst zwei Jahre später, also im ersten Quartal 2021, fertig sein werden", stellte Simon fest.

