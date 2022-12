Berliner Krankenhäuser und die RSV-Welle Nur drei Kinder-Intensivstationen sind noch verfügbar

In der Debatte um Berlins Kinderkliniken weisen Ärzte darauf hin, dass nach wie vor fast alle einsatzbereiten Betten belegt sind. Zudem warnen Krankenhausmediziner davor, dass die Praxen niedergelassener Ärzte über die Feiertage geschlossen haben werden, was den Druck auf die Kinder-Notaufnahmen noch erhöhe.

Mit Blick auf ihre Kinder-Intensivstationen meldeten am Mittwoch nach Tagesspiegel-Informationen nur drei Kliniken freie Behandlungsplätze: das Sana-Klinikum in Lichtenberg, das St.-Joseph-Krankenhaus in Tempelhof und der Charité-Virchow-Campus in Wedding. An acht Standorten in Berlin gibt es Kinder-Intensivstationen.

Auch die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) listet in ihrem Register für Berlin nur die drei genannten Häuser als "verfügbar" auf. Dies hängt vor allem von einsatzbereitem Personal ab.

Daneben werden als "begrenzt" verfügbar der Charité-Campus in Mitte, das Vivantes-Krankenhaus in Friedrichshain und die Helios-Klinik in Buch genannt. Dort können Kinder versorgt werden, die man in weniger turbulenten Zeiten wohl an andere Häuser verwiesen hätte.

Hohe Fallzahlen atemwegserkrankter Kleinkinder – vor allem durch das RS-Virus und die Grippe – belasten Praxen und Kliniken. Die Lage ist mit Zahlen schwer darzustellen, denn die Fluktuation ist hoch. Zuletzt waren in Berlin fast 800 Betten in der Kinder- und Jugendheilkunde genehmigt, wie viele als Intensivplätze eingeteilt waren, ist nicht bekannt.

Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) kündigte an, die Zusammenarbeit mit Brandenburg noch enger abzustimmen. Immer wieder waren Berliner Kinder in Kliniken des Nachbarlandes verlegt worden. Zudem werden planbare Eingriffe erwachsener Patienten verschoben, um mehr Personal auf Kinderstationen einzusetzen.

