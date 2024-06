Berliner Landespolitik reagiert auf Europawahl CDU-Generalsekretärin freut sich – Grüne hatten sich mehr erhofft

Berlins CDU-Generalsekretärin Ottilie Klein hat sich erfreut über den prognostizierten Sieg ihrer Partei bei der Europawahl geäußert. „Die Menschen haben sich damit erneut für ein starkes Europa mit einer starken politischen Mitte ausgesprochen“, erklärte sie am Sonntagabend kurz nach Schließung der Wahllokale. „Äußerst bedenklich ist der Stimmengewinn bei den Gegnern Europas, AfD und BSW.“ Die großen Verlierer seien die Ampelparteien Grüne und SPD.

„Die Grünen haben dramatisch an Zustimmung verloren, sie bekommen damit die Quittung für ihre desaströse Wirtschafts- und Migrationspolitik“, meinte Klein. „Die SPD hat offensiv mit Kanzler Olaf Scholz geworben und hat damit ihr historisch schlechtestes Ergebnis sogar nochmal unterboten.“

Damit sei das Ergebnis auch Ausdruck der großen Unzufriedenheit der Menschen mit dieser Bundesregierung. „Klar ist: Die Ampel hat abgewirtschaftet und sollte die Konsequenzen aus diesem herben Vertrauensverlust ziehen“, sagte Klein.

FDP-Landesvorsitzender: „Solide Basis für die Wahlen 2025“

Die Berliner Grünen sind mit dem Ausgang der Europawahl in Deutschland nicht zufrieden. Zu den ersten Prognosen erklärte der Landesvorstand am Sonntag: „Es war ein Wahlkampf in herausfordernden Zeiten und ohne Zweifel hätten wir uns mehr von diesem Abend und für Europa erhofft.“ Denn in schwierigen Zeiten sei eine starke Stimme für Gerechtigkeit, Frieden und Demokratie im Europäischen Parlament vonnöten.

Der FDP-Landesvorsitzende Christoph Meyer hat die ersten Zahlen für die Liberalen bei der Europawahl positiv bewertet. „Das vorläufige Ergebnis ist eine solide Basis für die Wahlen 2025 – gerade, da wir bei Bundestagswahl stets stärker abschneiden als bei Europawahlen“, teilte Meyer am Sonntag mit „Jetzt heißt es weitermachen und diesen Schwung mitnehmen, um auch die drei Ost-Landtagswahlen im Herbst dieses Jahres zu einem Erfolg zu führen.“ In Berlin ist die FDP nicht im Landesparlament vertreten.

Berlins Linke-Vorsitzender Maximilian Schirmer hat sich entsetzt gezeigt über die Ergebnisse der Europawahl. „Wir erleben einen dramatischen Rechtsruck, dem wir uns konsequent entgegenstellen werden“, sagte er am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. „Das Ergebnis für die Linke ist desaströs, da gibt es nichts zu beschönigen.“ Die Linke müsse daraus Konsequenzen ziehen und sich inhaltlich und personell neu aufstellen.

Nach ersten Prognosen und Hochrechnungen von ARD und ZDF erreichte die Union bei der Europawahl rund 30 Prozent. Die AfD kam auf etwa 16 Prozent. Die SPD holte demnach etwa 14 Prozent, die Grünen erzielten rund 12, die FDP etwa 5 Prozent. Das neu gegründete linke Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kam aus dem Stand heraus auf rund 6 Prozent, die Linke auf nur rund 3 Prozent. (dpa)