Wegen steigender Bestellungen und neuer Kunden gibt sich das Berliner Unternehmen Delivery-Hero etwas zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Der Umsatz soll nun 2019 das obere Ende der bisher angepeilten Spanne von 1,3 bis 1,4 Milliarden Euro erreichen, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Delivery Hero steckt weiterhin viel Geld in die Neukundengewinnung. Das Unternehmen erwartet deshalb einen um Sondereffekte bereinigten Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 370 bis 420 Millionen Euro. Das Geschäft in Europa soll aber in der zweiten Jahreshälfte erneut die Gewinnschwelle erreichen.

Im ersten Halbjahr verdoppelte sich der Umsatz im Jahresvergleich auf 581,8 Millionen Euro. Die Zahl der Bestellungen legte um 61,4 Prozent auf 268,8 Millionen zu. Der bereinigte Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen weitete sich von 25 Millionen Euro im Vorjahr auf 171,1 Millionen Euro aus.

Das Berliner Unternehmen sah sich in den vergangenen Monaten häufiger dem Vorwurf ausgesetzt, die eigenen Fahrer nicht fair zu entlohnen. Nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) verdient ein Großteil der Fahrer lediglich den Mindestlohn von 9,19 Euro pro Stunde. Erfahrene Kuriere bringen es auf einen Stundenlohn von zehn Euro.

Mehr zum Thema Ausbeutung hoch zwei Kuriere von Essenslieferdiensten stellen heimlich Schwarzfahrer an

Das Berliner Unternehmen war einst Teil der Start-up-Schmiede Rocket Internet, wurde 2018 dann aber vom niederländischen Konkurrenzunternehmen Takeaway.com für Aktien und Barvermögen im Wert von 930 Millionen Euro übernommen. (rtr)