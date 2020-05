Mit Gegenkandidaten müssen Carsten Schatz und Anne Helm wohl nicht rechnen: Die beiden Linkspolitiker sollen am 2. Juni als Nachfolger der bisherigen Doppelspitze der Linksfraktion, Udo Wolf und Carola Bluhm, gewählt werden. Bei der Fraktionssitzung am Dienstag zeigte dem Vernehmen nach kein Abgeordneter der 27-köpfigen Fraktion weiteres Interesse an einer Kandidatur.

Wie berichtet, sind nicht alle Abgeordneten sind mit der Auswahl der designierten Nachfolger zufrieden: Einige finden Schatz als zu moderat und Helm als zu unerfahren, um die Fraktion in das Wahljahr 2021 zu führen. In der Fraktion rumort es deshalb nach wie vor, aber man verständigte sich darauf, inhaltliche Debatten zu führen statt über das Personaltableau debattieren.

Nach zwei Diskussionspapieren in der vergangenen Woche legten Schatz und Helm ein weiteres Papier vor, in dem sie Anregungen zur weiteren Fraktionsarbeit skizzieren. Neben der Kommunikation innerhalb der Fraktion über diverse Kanäle schlägt die designierte Spitze eine bessere Verteilung der Arbeit im Fraktionsvorstand vor. Dies soll auf einer internen Klausur konkret diskutiert werden.

Zweimal im Jahr soll die Fraktion an einem Ort zusammenkommen, sich Projekte anschauen und mit Akteuren diskutieren. Helm und Schatz wollen Veranstaltungen wie einen Mieter- oder Pflegegipfel initiieren, um den Austausch mit Basisgruppen zu stärken.