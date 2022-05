Berliner Lokal „Bateau Ivre“ vor der Zwangsräumung : Vermieter stellt Lösung für Kreuzberger Kiezcafé in Aussicht

Nachdem die Miete nicht gezahlt wurde, soll das Traditionslokal in der Oranienstraße am 8. Juni geräumt werden. Nun bietet der Vermieter offenbar einen Deal an.