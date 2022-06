Das Traditionslokal Bateau Ivre am Heinrichplatz in Berlin-Kreuzberg wird vorerst nicht geräumt. Der für den 8. Juni angekündigte Räumungstermin wurde verschoben.

Der Vermieter kam dem Betreiber mit einem Angebot entgegen, mit dem der Mietvertrag bis zum regulären Ende (31. Dezember 2022) weitergeführt werden kann.

Dafür musste Aktaş, der das Lokal 2019 übernommen hatte, die noch ausstehenden und bis Ende dieses Jahres fälligen Mieten in Höhe von 62.000 Euro bezahlen. Über Aushänge an den Schaufenstern hatte der Betreiber Besucher:innen um Hilfe gebeten, etwa 25.000 Euro seien so durch Spenden zusammen gekommen. Überwiesen habe der Betreiber die Summe am 3. Juni, einen Zahlungsbeleg sei der Vermieterseite zugesandt worden.

In einem Schreiben, das dem Tagesspiegel vorliegt, informierte der Gerichtsvollzieher den Betreiber am 7. Juni darüber, dass das Geld noch nicht bei ihm eingegangen sei. Der Vermieter erkläre sich aber trotzdem bereit, den Räumungstermin zu verschieben.

Aktaş wird zudem auf den neuen Räumungstermin am 15. Juni hingewiesen. Wenn die Summe allerdings bis zum 10. Juni gutgeschrieben ist, würde nicht geräumt.

Den Schilderungen von Aktaş, dass wegen zwei nicht bezahlter Monatsmieten in der Pandemie geräumt werden sollte, widersprach der Anwalt des Vermieters. Während des Lockdowns seien 2020 zwei Monatsmieten erlassen und weitere reduziert worden.

Der Zahlungsverzug von „nahezu 40.000 Euro“ Mietzahlungen seit Juni 2020 habe letztlich zur fristlosen Kündigung und zum Räumungsanspruch geführt. Seit Februar 2022 wurde keine Miete mehr bezahlt.

Der Vermieter, 40 Jahre selbst Nachbar im Kiez, sei sich „sehr wohl seiner sozialpolitischen Verantwortung bewusst“, teilte sein Anwalt mit. Das Bateau Ivre zu erhalten sei ihm ein großes Anliegen, „allerdings mit wirtschaftlich verantwortlich handelnden Personen, die Gewähr dafür bieten, dass das Objekt in Zukunft auch wirtschaftlich auf gesunden Füßen steht“. Einen Nachmieter habe er bereits gefunden, dieser soll das Lokal 2023 zu gleichen Konditionen weiterführen.