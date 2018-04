Das Berliner Modelabel Perret Schaad hört auf. Die beiden Designerinnen Johanna Perret und Tutia Schaad bestätigten am Mittwoch: „Zusammen schließen wir Perret Schaad ab und gehen neue Wege in unserer Karriere.“ Neun Jahre lang haben sie zusammengearbeitet, 17 Kollektionen gemeinsam entworfen. Ihre gefeierte Kollektion, die sie bei der Berliner Modewoche im Januar gezeigt haben, sei aber ihre letzte unter dem Labelnamen gewesen.

„Unser Leidensdruck war nicht so groß, wir konnten davon leben“, sagten die beiden in einem gemeinsamen Telefonat. Doch sie hätten nun keine Möglichkeit mehr zur Weiterentwicklung der Marke gesehen. Der Abschied sei mit vielen Emotionen verbunden. „Aber wir wollten die Party verlassen, wenn sie noch in vollem Gange ist und nicht mehr, wenn keiner mehr etwas von uns wissen will.“

Die beiden Designerinnen gehören mit ihrem gradlinigen, anspruchsvollen Stil zu den Größen der Berliner Modeszene. Dabei hätten sie sich Freundschaft und Freude an der Arbeit bewahrt. Sie könnten sich durchaus vorstellen, weiter zusammenzuarbeiten, der Abschied sei „absolut gemeinsam beschlossen“, sagten sie. Aber um wieder neu kreativ sein zu können, sei dieser Schritt nötig. (gth/dpa)