Berliner Mordkommission ermittelt Mann sticht in Bus mit Messer auf 33-Jährige ein – Töchter müssen zusehen, Täter flüchtig

Ein bislang unbekannter Mann hat eine Frau, die mit ihren beiden sieben- und neunjährigen Töchtern in einem Bus in Berlin-Gesundbrunnen unterwegs war, mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Jetzt sucht die Polizei nach dem Tatverdächtigen.

Der Mann habe am Dienstag kurz nach 17 Uhr die 33-Jährige in einem Bus der Linie 327 auf Höhe Schulstraße/Reinickendorfer Straße aus bislang unbekannten Gründen angegriffen und lebensbedrohlich verletzt, teilte die Polizei mit. Mitfahrende seien der Frau zu Hilfe gekommen, woraufhin der Tatverdächtige an der Haltestelle Nauener Platz zu Fuß in bislang unbekannte Richtung geflüchtet sei.

Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Nun befindet sie sich auf der Intensivstation, laut Polizeiangaben vom Mittwochvormittag ist ihr Zustand stabil. Der Täter konnte bislang nicht gefasst werden. Ob die 33-Jährige schon zu dem Angriff befragt werden konnte, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Die zwei Töchter seien körperlich unverletzt und befänden sich bei ihrer Familie. Die Polizei stellte den Linienbus zur Spurensuche sicher.

Wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt haben eine Mordkommission und die Berliner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. Motiv und Hintergründe der Tat waren zunächst unklar, hieß es. Unter anderem durch Zeugenbefragungen im familiären Umfeld der Frau will die Polizei nun klären, ob sich Täter und Opfer möglicherweise kannten. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte, gab es nach bisherigen Erkenntnissen aber keine Vorbeziehung.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: erwachsener Mann

von kräftiger Gestalt

dunkler Vollbart

schwarze Jacke mit Kapuze

blaue Jeans

dunkle (Sport-)Schuhe mit weißem Sohlenrand und dunkler Sohle Die Polizei Berlin wendet sich mit diesen Fragen an die Bevölkerung: Wer war Fahrgast in dem Bus der Linie 327 in Richtung Schönholz und hat kurz vor der Haltestelle Nauener Platz Beobachtungen gemacht und diese noch nicht der Polizei mitgeteilt?

Wer kann Angaben zum flüchtigen Tatverdächtigen machen?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben zu dem versuchten Tötungsdelikt machen?

Hinweise nimmt die Mordkommission des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664 - 911111, per E-Mail an lka111@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Tsp, dpa)

